Karmeliterviertel: „Erlaubt ist, was gefällt"

Vor 16 Jahren zog Petra Raab mit Mann und Kind ins Karmeliterviertel, vor zehn Jahren in die großzügig angelegte 180 Quadratmeter große Wohnung im ersten Stock eines typischen Wiener Altbaus. Neu ist ihr die Gegend aber nicht, im Gegenteil: „Ich bin in der Leopoldstadt aufgewachsen, und bis auf einen ,Ausrutscher‘ in die Innenstadt habe ich immer im zweiten Bezirk gelebt", erzählt die Inhaberin des Designladens „Wundertüte" am Karmeliterplatz.

„Der Markt vor der Tür ist eine unglaubliche Bereicherung", ist sie auch nach Jahren noch begeistert vom Grätzl. „Auch wenn unter der Woche nicht so viel los ist wie am Samstag, braucht man – fast – keinen Supermarkt. Ich mag in keinem anderen Bezirk wohnen."

Gästezimmer und Büro

Die Raumaufteilung der Wohnung mit Wohn- und Esszimmer, Schlaf- und Kinderzimmer ist so konzipiert, dass alle Räume einzeln begehbar sind. Passend, denn Individualität und Unabhängigkeit werden bei den Raabs großgeschrieben. „Wir haben neben den üblichen Räumen zusätzlich ein Büro und ein Gästezimmer. Das war uns sehr wichtig, damit Großeltern und Freunde jederzeit bei uns übernachten können." Was gern genutzt wird. Auch Gästezimmer, Büro, Bad und Küche sind einzeln begehbar. „Atmosphärisch sehr wichtig, weil unser Vorzimmer ein 18 Meter langer Gang ist", erklärt Raab. Der Nachteil – so empfinden das jedenfalls diejenigen Familienmitglieder, die nicht zu den Morgenmenschen gehören – ist, morgens die Distanz zwischen Badezimmer auf der einen und Küche auf der anderen Seite des Ganges bewältigen zu müssen.

Vor dem Einzug wurde die Wohnung einer Generalsanierung unterzogen und ein wenig verändert: „Da die Decke von einem der Vormieter heruntergesetzt worden war, haben wir den Plafond im Vorzimmer wieder angehoben", erzählt Raab. Ein wenig überraschend kam im Zuge der Demontage der Decke ein 18 Meter langer Heizungstunnel aus Stahl zum Vorschein, „den wir natürlich entfernen ließen".

Spuren der Vergangenheit

Ansonsten wurden die Spuren der Vergangenheit behutsam in die Renovierung integriert. In beiden Wohnräumen wurde bei je einer Wand die – nach dem Abkratzen des alten Wandbelags – sichtbar werdende Struktur der alten Anstriche vollständig freigelegt, konserviert und auf diese Art und Weise als bestimmendes Element integriert. „Das mag ich immer noch sehr gern, und ich habe jetzt eine solche Wand auch in meinem Laden", verrät Raab.

Der Heizungstunnel war nicht die einzige Überraschung in der Umbauphase: Im Zuge der Deckendemontage stürzte auch ein Türrahmen ein. „Wir haben es mit Fassung getragen, und ich finde, das Ergebnis kann sich nach wie vor sehen lassen", meint die Hausherrin. Nach 20 Jahren in der Werbebranche hat sich Petra Raab vor ein paar Jahren ihren Traum vom eigenen Laden erfüllt und die „Wundertüte" am Karmeliterplatz eröffnet – gleich ums Eck quasi. Die Inneneinrichtung des Domizils reflektiert die Philosophie des Micro-Konzeptstores der Besitzerin, der neben dänischem Design vor allem ausgewählte österreichische Labels bereithält. Sowohl im trauten Heim als auch in der Wundertüte findet man Mode und Schmuck, Interior Design, Food und Bücher. „Mit dem Fokus auf nachhaltiger und fairer Produktion in Europa", fügt Petra Raab hinzu. Das Erfolgsrezept fürs gemütliche Wohnen im Karmeliterviertel: eine Mischung aus Alt und Neu, von dänischem Design aus den 1960er-Jahren über Rainer-Stadthallen-Stühle aus den 1950ern bis hin zu ein bisserl Ikea, Caritas-Fundstücken und Rolf Benz.

Hohe Toleranzgrenze

Erlaubt ist also, was gefällt, die Toleranzgrenze darf da schon ziemlich hoch sein. „Bedingt durch meinen Job, gibt es immer wieder Neues – das gilt dann natürlich auch fürs Zuhause." Der absolute Liebling der Hausherrin ist das „Monster" von Bretz im Wohnzimmer, ein Sofa, das sie mit einem Backhausen-Stoff beziehen ließ. „Es hat einfach einen unschlagbaren Familienkuschelfaktor!" Wo sie sich noch sehr wohlfühlt? „Ich verbringe gern Zeit im Esszimmer – auch meine Buchhaltung mache ich viel lieber dort als im Büro."

Zum Ort, zur Person Der Karmelitermarkt im zweiten Bezirk wurde schon ab 1671 vor der Karmeliterkirche abgehalten. 1910 wurde er auf den heutigen Standort bei Haid-, Leopolds- und Krummbaumgasse verlegt, auf dem bis 1888 das Zucht- und Arbeitshaus stand. Neben den Marktständen säumen auch zahlreiche Lokale den Markt. Gebrauchte Eigentumswohnungen kosten in der Leopoldstadt zwischen 1758 und 4211,3 Euro/m2. Petra Raab betreibt den Konzeptstore „Wundertüte" am Karmeliterplatz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2019)