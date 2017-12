Schwarz-Blau soll am 20. Dezember angelobt werden

Die neue Bundesregierung soll am 20. Dezember von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden. Das erfuhr die "Presse" am Freitag aus Verhandlerkreisen. Sollte dieser Zeitplan nicht halten, ist als Ersatztermin eine Angelobung am 8. Jänner vorgesehen.





Der 20. Dezember "bietet sich an", sagte dazu am Freitag Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Mittlerweile hätten alle Fachgruppen ihre Ergebnisse eingemeldet. Die zehnköpfige Steuerungsgruppe mit den Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) nimmt sich nun der heiklen Themen an, die in den Untergruppen nicht gelöst werden konnten. Heute setzte sie sich mit dem Thema Umwelt auseinander.In den nächsten Tagen werde die Steuerungsgruppe intensiv weiterarbeiten und bei einzelnen Punkten dürfte dies angesichts so mancher "Dissenspunkte" wohl länger dauern, meinte der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ), der selbst voraussichtlich das Infrastrukturressort übernimmt . Der Wunsch wäre ein Abschluss vor Weihnachten.Schwarz und Blau verhandeln mittlerweile seit etwas mehr als einem Monat. Zu den großen Brocken fehlen noch Informationen, etwa zu den Finanzen. Am konkretesten sind bisher die Pläne bei der Inneren Sicherheit und der Bildung, wobei es auch hier noch keine Budgetdetails gibt.

(Red./APA)