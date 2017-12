Van der Bellen lotet mit Kurz und Strache "Schmerzgrenzen" aus

Alexander Van der Bellen mit dem Papst und mit dem UN-Generalsekretär, mit Arnold Schwarzenegger und mit Jean-Claude Juncker, mit Christian Kern und mit Sebastian Kurz, mit Kindergruppen und mit seinem Hund. Ein kurzes, schnell geschnittenes, mit flotter Musik unterlegtes Video leitet die Audienz in der Hofburg ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Journalisten zum Ein-Jahres-Bilanzgespräch geladen – am 4. Dezember 2016 hatte er die Stichwahl letztlich dann gewonnen.

Er sei im Amt angekommen, sagt Van der Bellen. Sein Sprecher hat zuvor Unterlagen, die seine 14 Auslandsbesuche und die zahlreichen Termine im Inland beinhalten, austeilen lassen. Oft könne er sich gar nicht mehr genau erinnern: „Wo war das? Wann war das? Wer war das?“ Er habe, meint Van der Bellen, in diesem einem Jahr wohl mehr erlebt als andere Bundespräsidenten in sechs. Er spielt damit vor allem auf die Krisen und den Bruch der alten Regierung, die Neuwahl und die Regierungsverhandlungen, in die er nun auch selbst steckt, an.

Diese sind an diesem Tag natürlich das zentrale Thema, Van der Bellen versucht, etwas dazu zu sagen, aber dabei doch vage zu bleiben. Ob und wie er sich in personelle und inhaltliche Fragen einmische, wird Van der Bellen gefragt. Er antwortet: Man könne davon ausgehen, dass sich zwischen ihm und den Verhandlern ein konstruktives, vertrauensvolles Gesprächsklima entwickelt habe und jeder wisse, wo die Schmerzgrenzen des anderen seien.

Bei zwei heiklen Themen, der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler und der direkten Demokratie, zeigt sich das dann. Er habe prinzipiell kein Problem mit Doppelstaatsbürgerschaften, meint Van der Bellen. Aber es müsste halt auch noch jemand mit den Italienern darüber reden. Das Modell der direkten Demokratie habe er sich jüngst von seiner Schweizer Amtskollegin noch einmal eingehender erläutern lassen. Und dort sei es so, dass das Parlament durchaus die Möglichkeit einer eigenen Ausgestaltung des Ergebnisses eines Volksentscheids habe. Darauf würde er auch hier Wert legen.

"Selfie-Mania"

Was er, neu im Amt, alsbald eingeführt habe, erzählt Van der Bellen, seien „Puffer“, also Zeitfenster zwischen einzelnen Terminen, damit ein Gespräch, das ihm interessant erscheine, auch einmal länger dauern könne. Wichtig sei ihm der Kontakt mit jungen Menschen – und da nicht nur mit Studenten und Gymnasiasten. Neulich in Salzburg habe er sich ein Treffen mit Berufsschülern gewünscht. Er habe ihnen geraten, fleißig zu lernen, und sie in ihrem Weg bestärkt. „Denn sie können etwas, das ich nicht kann. Ich bin handwerklich völlig unbegabt.“ Auch diese Veranstaltung habe wieder länger gedauert – wegen der „Selfie-Mania“. Sonst habe er sich sehr gefreut über den großen Applaus im EU-Parlament bei seinem Antrittsbesuch. Und vor allem über die Standing Ovations im italienischen Parlament.

Dass unlängst seine – mitunter lockeren – Ausführungen vor Diplomaten publik geworden seien, habe ihn „schon mehr als eine halbe Stunde geärgert“. Nachforschungen habe er aber keine angestellt. „Ich bin ja kein Kriminologe.“ Was veröffentlicht wurde, sei ein Mix aus Fakten und Fiktion gewesen. Seine persönliche Freiheit, seine Zwanglosigkeit, wolle er sich dennoch, so gut es gehe, bewahren. Und bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen seine „neutrale Position“ beibehalten. Eine neue Regierung vor Weihnachten würde er sich wünschen. Ministerkandidaten, die er noch nicht kenne, wolle er vor der Angelobung noch persönlich kennenlernen.