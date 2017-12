Kurz über Türkis-Blau: "Mir blieb eigentlich nichts anderes übrig"

Das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende, der deutsche Privatsender RTL lud am Sonntagabend aber bereits zum "Jahresrückblick: Menschen, Bilder, Emotionen 2017". Die ersten elf Monate des Jahres wurden Revue passiert. Dazu begrüßte Moderator Günter Jauch auch Prominente wie Ex-Tennisprofi Boris Becker, 80er-Größe Nena und Pietro Lombardi, den ehemaligen Gewinner der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar".

Auch Sebastian Kurz (31), ÖVP-Chef und wohl Österreichs nächster Bundeskanzler, nahm auf dem roten (!) Ledersessel Platz. Vor allem Kurz' Alter schien für Jauch von Interesse zu sein. "Als ich mit 24 Staatssekretär wurde, war nicht nur ich selbst schockiert, sondern auch die österreichische Bevölkerung. Es war ein langer Kampf für mich und mein Team, bis es um Inhalte ging und nicht um mein Alter", so Kurz auf entsprechende Fragen. Seine Eltern "hätten sich wahrscheinlich einen anderen Weg für mich gewünscht", sagte der ÖVP-Vorsitzende weiters.

Damit war es nicht getan: Am Ende des Gesprächs ging es neuerlich um die Altersfrage. Jauch wollte wissen, welche Pläne Kurz abseits der Politik hat: "Ich bin jetzt 31, selbst wenn ich zwei Legislaturperioden regieren sollte, bin ich knapp über 40. Also es wird noch viel Zeit nach der Politik geben", antwortete dieser.

Die sich abzeichnende Koalition mit der "rechtspopulistischen FPÖ" (Jauch) war freilich ebenfalls Thema. Kurz erklärte dies folgendermaßen: Die SPÖ hätten eine weitere Koalition im Bund abgesagt und so "blieb eigentlich nichts anderes übrig" als Schwarz/Türkis-Blau. Die neue Regierung solle jedenfalls vor Weihnachten stehen, so Kurz. "Ich hoffe wir sind schneller als hier" - ein Seitenhieb auf die politische Situation in Deutschland.

(mtp)