Matejka: Richter müssen in sozialen Medien vorsichtig sein

Vor mehr als einem Monat legte Richterin Marion Hohenecker einen ambitionierten Prozess-„Fahrplan“ vor. Demnach wurden bis März 2018 bereits die ersten 25 Verhandlungstage für das Korruptionsverfahren rund um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Angeklagte anberaumt. Inklusive dem 12. Dezember (Start) wurden allein bis zum Jahreswechsel sechs Tage fixiert.

Indes brachte die Generalprokuratur (GP) eine Beschwerde beim Obersten Gerichtshof (OGH) ein. Darin spricht sie sich dafür aus, dass Hohenecker im sogenannten Esmara-Verfahren den Vorsitz an eine Kollegin abtreten müsse – Hohenecker sei nicht zuständig, heißt es. Kommt es zu dieser Abtretung, hätte dies wohl Auswirkungen auf den Buwog-Prozess, meint die GP.

Denn: Richterin Hohenecker würde auch die Zuständigkeit in Sachen Buwog verlieren – da ein Angeklagter (Ex-Immofinanz-Boss Karl Petrikovics) in beiden Verfahren angeklagt ist. Und wenn Petrikovics im Esmara-Verfahren zu einer neuen Richterin wandert, zieht er automatisch das (quasi an ihm hängende) Buwog-Verfahren mit.

Sieht der OGH die Dinge so, wie „seine“ Generalprokuratur, droht Hohenecker der Verlust ihrer Buwog-Zuständigkeit. Und das ein paar Stunden vor Prozessbeginn. Denn: Die Verhandlung des OGH geht erst am Vorabend (!) des 11. Dezember zu Ende. Grasser und seine Mitangeklagten würden also ein paar Stunden, bevor sie als Angeklagte aufmarschieren sollen, erfahren, dass der Prozess geplatzt ist.