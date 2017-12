Doskozil: "Wir haben die Migrationsfrage verkannt"

Freuen Sie sich schon auf Ihren neuen Job im Burgenland oder wären Sie gerne länger Verteidigungsminister geblieben?



Hans Peter Doskozil: Ich gehe mit einer Portion Wehmut. Aber es ist auch schön, wenn man in sein Heimatbundesland zurückkehren kann, um dort eine wichtige Aufgabe zu übernehmen.



So schnell wollten Sie ursprünglich gar nicht ins Burgenland wechseln. Sie haben auch gemeint, dass sich die SPÖ zu früh für die Opposition entschieden hat. War diese Kritik an Parteichef Christian Kern gerichtet?

("Die Presse", Printausgabe, 10.12.2017)