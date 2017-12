ÖVP und FPÖ nehmen Kurs auf die Angelobung

Die schwarz-blauen Koalitionsverhandlungen werden am heutigen Montag bilateral fortgesetzt. Ziel ist, wie die "Presse" berichtet hat, nach wie vor die Angelobung der neuen Regierung zwischen 18. und 20. Dezember. Am Sonntag hat die Steuerungsgruppe unter Vorsitz der Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) von Mittags bis zum frühen Abend unter anderem über die Themen Steuern und direkte Demokratie gesprochen.

Dabei ging es nach Angaben aus Verhandlerkreisen um den von der Volkspartei gewünschten Familienbonus von 1500 pro Kind und Jahr - und darum, wie die freiheitliche Forderung nach Ausbau der direktdemokratischen Mitentscheidung der Bürger umgesetzt werden soll. Auch über die Ressortverteilung soll gesprochen worden sein. Wie die "Presse" erfahren hat, soll die FPÖ bis zu sechs Ressorts erhalten - darunter Inneres, Äußeres, Verteidigung, Infrastruktur und Verkehr sowie ein weiteres Sicherheitsressort, das für Strache gebastelt werden soll.

Während sich das mehrfach, von schwarzer wie blauer Seite, ausgegebene Ziel der Regierungsbildung vor Weihnachten demnach ausgehen dürfte, wurde am Montag eine weniger erfreuliche Nachricht für den wohl künftigen Regierungschef Kurz bekannt. Letzterer fällt nämlich in einer vom "Standard" veröffentlichen Umfrage in der Kanzlerfrage auf das Niveau von Noch-Amtsinhaber Christian Kern (SPÖ) zurück. Zwar liegt Kurz mit 34 Prozent (im November 42 Prozent) noch auf einem hohen Wert, doch auch Kern kletterte auf 34 Prozent hinauf.

Außerdem: "Wir sehen in unserer Umfrage, dass die Grünen vielleicht auf fünf Prozent steigen würden und damit drinnen wären und die Liste Pilz mit drei Prozent vielleicht wieder draußen wäre", wird Market-Institutschef David Pfarrhofer in dem Bericht zitiert. Ansonsten würde sich laut der Erhebung wenig ändern: Die ÖVP kommt demnach auf 32 Prozent, die FPÖ auf 26, die SPÖ auf 26 Prozent.

