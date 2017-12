ÖVP-interne Kritik an Kurz: "Über Rauchverbot freuen sich nur Putzereien"

Die Entscheidung von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, auf den für 1. Mai geplanten Nichtraucherschutz in der Gastronomie zu verzichten, sorgt auch ÖVP-intern für Kritik. „Die einzigen, die sich darüber freuen, sind die Putzereien“, erklärte der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler gegenüber der „Presse“. „Die Entwicklung beim Rauchverbot bedauere ich außerordentlich“, betonte der ÖVP-Politiker.

Er verstehe zwar, dass sich in Verhandlungen manchmal der eine und manchmal der andere Partner durchsetzt. Die ÖVP war dem FPÖ-Wunsch nach einem Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie nachgekommen. Aber es sei „schade, dass der unrühmliche Weg, der in Österreich in Zusammenhang mit dem Nichtraucherschutz begangen wird, um ein weiteres Kapitel ergänzt wird“, betont Drexler.

Das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen, sei für „für alle keine gute Entscheidung“, meint Drexler. „Man tut den Wirten nichts Gutes, man tut Österreichs Reputation nichts Gutes, man tut den Beschäftigten in der Gastronomie nichts Gutes, und man tut letztlich den Rauchern nichts Gutes“, betont Drexler.

Nichtraucherschutz droht Verschlechterung

Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache haben sich darauf geeinigt, den Nichtraucherschutz weiter zurückzudrängen. Nach dem bisher bekannten Verhandlungsergebnis könnten selbst Gaststätten, deren Gastraum unter 75 Quadratmeter groß ist, sich als reine Raucherlokale deklarieren (bisher galt hier eine 50-Quadratmetergrenze.) Größere Lokale müssen eigene Einheiten für Nichtraucher deklarieren.

Das 2015 mit einer Vorlaufzeit von drei Jahren beschlossene komplette Rauchverbot in der Gastronomie sollte ab Mai 2018 gelten. Nun wollen es Kurz und Strache wieder gesetzlich kippen. Kurz hatte vor der Nationalratswahl noch Nichtraucherschutz versprochen und im Rahmen der Kampagne "Don't Smoke" dafür geworben. Österreich gilt schon jetzt als Schlusslicht in Europa bei der Prävention von Krebs durch Tabakrauch.