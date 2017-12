Schützenhöfer: "Aus für Rauchverbot schmerzt mich"

Die - auch ÖVP-interne - Kritik am Aus für das Rauchverbot in der Gastronomie reißt nicht ab. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) meinte am Mittwochabend: "Das Rauchverbot ist spät genug gekommen. Es jetzt zu kippen, weil es zumindest ein Koalitionsteil so will, ist etwas, das mich schmerzt."

Er hoffe, "dass man da noch was tun kann", sagte er bei einem Festakt an der Med-Uni Graz. Der steirische Landeshauptmann wurde mit dem Titel des Ehrensenators der Medizinischen Universität Graz geehrt und griff in seiner Dankesrede vor zahlreichen Persönlichkeiten aus dem Gesundheitsbereich auch die Rauchverbots-Thematik auf.

Eine Online-Petition der Österreichischen Krebshilfe für das generelle Rauchverbot hat mit Stand Donnerstagvormittag bereits mehr als 250.000 Unterschriften gesammelt.

