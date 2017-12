Der Kreißsaal der schwarz-blauen Koalition

Wien. Es ist der Ort, an dem in den vergangenen Wochen teilweise bis frühmorgens verhandelt wurde. An dem dieser Tage die letzten, wichtigen Personalentscheidungen der türkis-blauen Koalition gefällt werden. An dem sich die Chefverhandler von ÖVP und FPÖ Donnerstag Abend zu einem „Konklave“ zurückgezogen haben. Und über dem alsbald weißer Rauch aufsteigen dürfte: das Palais Epstein, ein prachtvolles Ringstraßenpalais, das in den fast 150 Jahren seines Bestehens stets ein Spiegel der österreichischen Geschichte war.