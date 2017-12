"Letzte Schwünge": ÖVP und FPÖ beginnen finale Verhandlungsstunden

Die Koalitionsverhandlungen von ÖVP und FPÖ sind ins Finale gegangen. Seit 11 Uhr tagt erneut die Steuerungsgruppe um ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. "Wir würden uns freuen, Ihnen heute eine Einigung verkünden zu können", sagte der Wiener ÖVP-Landesparteichef Gernot Blümel vor Beginn der Gespräche. "Versprechen können wir's noch nicht, aber ich bin guten Mutes." Man befinde sich jedenfalls in den "letzten Schwüngen vor dem Ziel".

In der gestrigen Verhandlungsrunde seien noch einige Punkte offen geblieben. Man habe diverse Themen an Kleingruppen ausgelagert, die seit den Morgenstunden berieten, um ihre Ergebnisse dann wiederum an die Steuerungsgruppe weiter zu geben. Dem Vernehmen nach geht es noch um Details bei der genauen Ausgestaltung der Ressorts und der Ministerliste sowie um inhaltliche Feinabstimmungen, etwa beim Ausbau der Direkten Demokratie.

Am Samstag tagen die Parteigremien von ÖVP und FPÖ, am Nachmittag sollen dann die Regierungsmitglieder und das Programm präsentiert werden.

Ministerposten: Das Neueste aus der Gerüchteküche

Raum für Raucher, Bonus für Kinder: Worauf sich Schwarz-Blau schon geeinigt hat

(Red.)