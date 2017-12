Volksparteirepublik Österreich

Armin Thurnher, der „Falter"-Herausgeber, arbeitet sich in seinen Leitartikeln, die in seinem Blatt nicht so heißen, nun schon seit einigen Wochen am Begriff der Hegemonie ab. Und hierbei schimmert stets die Befürchtung durch: Die Linke hat diese an die Rechte verloren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2017)