Schwarz-Blau bei Van der Bellen: "Ein gutes, starkes Team"

Die neue schwarz/türkis-blaue Bundesregierung ist komplett. Zumindest nach Meinung der beiden Parteichefs, Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ). Neben einem Arbeitsprogramm für die kommende Legislaturperiode wurde auch eine Ministerliste ausgearbeitet - beides wurde heute, Samstag, Vormittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg präsentiert. Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, wollen Kurz und Strache dann am Kahlenberg an die Öffentlichkeit treten, um die Details vorzustellen (Livestream unten).

Vorab aber sind die Gremien am Zug - und einmal mehr das Staatsoberhaupt. "Kurze Rekapitualtion", leitete Van der Bellen bei dem Vormittagstermin seine kurze Ansprache ein. Nach den Nationalratswahlen im Oktober habe er Kurz den Regierungsbildungsauftrag erteilt und sei seither stets von diesem über Fortschritte bzw. Entwicklungen in den Verhandlungen informiert worden. "Die meisten Termine davon waren nicht medienöffentlich", räumte er ein. Wohl aber seien sie von gegenseitigem Respekt und Offenheit geprägt gewesen.

Neue Regierung: Die Ministerliste füllt sich

"In den Gesprächen haben wir uns darauf verständigt, dass es im nationalen Interesse Österreichs liegt, im Zentrum einer starken Europäischen Union zu sein", betonte Van der Bellen - "und mitzuarbeiten an einer starken europäischen Gemeinschaft".

"Wenn nun alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann steht einer Angelobung der künftigen Bundesregierung am Beginn der kommenden Woche nichts mehr im Wege", meinte der Bundespräsident außerdem. Bis dahin gibt es nur noch zwei kleinere Hürden: Ab 10 Uhr werden Kurz und Strache ihr Programm und ihre Ministervorschläge in den jeweiligen Parteigremien vorstellen. Diese müssen ihre Zustimmung geben.

"Unbekannte" Minister treffen Van der Bellen

In der Zwischenzeit werden jene Ministerkandidaten, die Van der Bellen noch nicht persönlich kennengelernt hat, zu diesem in die Hofburg kommen - "damit wir uns unterhalten und besser kennenlernen", erläuterte das Staatsoberhaupt. Abschließend wünschte er Schwarz-Blau noch "alles Gute" und hoffte weiterhin auf eine "vertrauensvolle" Zusammenarbeit.

Auch der künftige Bundeskanzler Kurz und sein künftiger Vizekanzler Strache dankten Van der Bellen für das entgegengebrachte Vertrauen und die "offenen Gespräche". Kurz fügte außerdem noch an, dass sein Regierungsteam zu 50 Prozent aus Frauen bestehen würde. Weiters handele es sich bei zwei Drittel der Personen um Experten in dem für sie vorgesehenen Bereich.

Der Livestream von der Pressekonferenz beginnt gegen 16 Uhr:

(hell)