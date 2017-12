Hochegger: "Erfuhr von Bankberater über Grassers Beteiligung"

Im Buwog-Prozess am Wiener Straflandesgericht hat heute Richterin Marion Hohenecker die Angeklagtenbefragung mit dem Ex-Lobbyisten Peter Hochegger begonnen. "Ich bekenne mich teilschuldig", antwortete Hochegger auf die entsprechende Frage der Richterin. "Ich habe mitgeholfen, dass ein Amtsträger aus einem Geschäft mit der Republik 2,4 Mio. Euro bekommen hat." Er habe in seiner Zeit im Gefängnis Hirtenberg nachgedacht und seinen Fehler erkannt.

Er habe erstmals von einem Bankberater erfahren, dass ein Teil der Buwog-Provision an Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser geflossen sei, sagte Hochegger. Ein Bankberater der Hypo Investmentbank Liechtenstein habe ihm im Herbst 2005 zur Weiterleitung der Gelder aus Zypern nach Liechtenstein gesagt, dass ein Teil des Geldes an "Herrn Grasser" fließe.

Die Buwog-Provisionsmillionen kamen zuerst auf eine Briefkastenfirma Hocheggers auf Zypern ("Astropolis"), von dort wurden 80 Prozent auf Wunsch Walter Meischbergers nach Liechtenstein weitergeleitet, schilderte Hochegger. Um das abzuwickeln habe er einen Bankberater in Wien getroffen. Dieser habe ihm einen Zettel gezeigt mit drei Konten - dem Konto Nathalie, das gehöre Meischberger, dem Konto Karin, das gehöre Plech, und dem Konto 400.815, das gehöre "eurem Partner, dem Herrn Grasser", schilderte Hochegger. Er sei dem Bankberater dann ins Wort gefallen und habe gesagt, dieses Gespräch habe es nie gegeben. Der Bankberater habe sehr professionell reagiert und nicht mehr davon gesprochen. Später bei einem Besuch auf Ibiza im Jahr 2007 habe ihm Meischberger bei einem Gespräch über die Buwog gesagt, "ohne Karl-Heinz hätten wir das nie geschafft".

"Ich war Teil dieses Systems"

"Ich war Teil dieses Systems", sagte Hochegger. "Wenige verschaffen sich durch Insider-Information wirtschaftliche Vorteile" - er meine Vorstände, Aktionäre und Politiker. "Das ist eines der Grundübel, warum sich auf der ganzen Welt so ein Ungleichgewicht ergibt, dass immer wenige immer reicher werden, und die große Masse auf der Strecke bleibt".

Hochegger nahm auch sich selber nicht aus: Durch sein Netzwerk habe er es zustande gebracht, mit wenig Arbeit, etwa nur mit Telefonaten, große Honorare zu bekommen. Er habe sich dann von seiner Firma trennen müssen, da er ab 2009 "im Kommunikationsgeschäft tot" gewesen sei. Mittlerweile nutze er aber sein erworbenes Wissen um Anderen zu helfen, so kämen in seiner Wahlheimat Brasilien, aber auch in Österreich, immer wieder Menschen auf ihn zu um ihn nach Rat zu fragen. "Das ist wunderschön, das mache ich gerne." Er sei bald 69 Jahre alt und wolle einen sehr schönen und sehr langen Lebensabend haben, mit innerem Frieden.

Provision war "größere Karotte"

Zuvor hatte Hochegger erläutert, wie es zur Buwog-Provision von 9,6 Mio. Euro gekommen war. Meischberger sei auf ihn zugekommen, er brauche ihn bei der Privatisierung der Bundeswohnungen, weil er, Hochegger, die Immofinanz bereits als Kunden hatte und daher gute Kontakte habe. In der Größenordnung gehe es um eine Million Euro - "das war eine größere Karotte", sagte Hochegger, daher habe er sich grundsätzlich dazu bereit erklärt. Obwohl er seine mangelnde Immobilien-Expertise einwandte, habe Meischberger gemeint, das sei kein Problem: Meischberger werde ihn mit den notwendigen Informationen versorgen, Hocheggers Aufgabe sei es, das Österreich-Konsortium so zu beraten, dass sie den Zuschlag bekommen.

"Meischberger war zuständig für die Informationsbeschaffung", sagte Hochegger. Seine Aufgabe sei es gewesen, diese Informationen weiterzugeben. Die Vorgänge hätten sich Ende April bzw. Anfang Mai 2004 abgespielt.

Daraufhin habe ihm Meischberger erklärt, er (Hochegger) werde durch den - nun mitangeklagten - Makler Ernst Plech, ein Immobilienexperte, bei der Immofinanz und der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (RLB OÖ) vorangekündigt. Daraufhin habe er dann selber den damaligen Immofinanz-Chef Karl Petrikovics und Georg Starzer von der RLB OÖ kontaktiert - beide sitzen heute auch auf der Anklagebank. Das Österreich-Konsortium war damals ein Bieter bei der Privatisierung der Bundeswohnungen. Partner waren die Immofinanz, die VIG u.a., Konsortialführer war die RLB OÖ.

Nach diesen Gesprächen sei klar gewesen, dass sich das Ö-Konsortium bereit erklärte, ein Prozent des Kaufpreises zu zahlen. Sichtbar sei nur er aufgetreten, er habe Petrikovics und Starzer aber gesagt, dass er mit Partnern arbeite, sagte Hochegger. Starzer habe damals gefragt, "Ist bei euch der Kallinger in Ungnade gefallen?" Auf Nachfrage bei Meischberger habe ihm dieser dann gesagt, dass Kallinger ursprünglich mit im Team gewesen sei, es sei aber dann an zu hohen Provisionsforderungen Kallingers gescheitert.

"Oberintervenierer" Molterer

Meischberger habe ihm gesagt, es sei politisch erwünscht, dass das Österreich-Konsortium den Zuschlag erhalte. Der damalige ÖVP-Klubobmann Wilhelm Molterer habe diesbezüglich bei Grasser interveniert. Molterer habe damals als "Oberintervenierer" gegolten. Außerdem sei das Ö-Konsortium von der roten und der schwarzen Reichshälfte bzw. denen zugeordneten Gesellschaften gebildet gewesen. "Meischberger sagte mir, es ist der politische Wille, dass sie den Zuschlag erhalten".

Als ihm Meischberger dann erklärte, dass das Österreich-Konsortium in der ersten Runde weniger geboten habe als die CA Immo, sei Meischberger enttäuscht gewesen. Meischberger habe ihm das Angebot des Konsortiums und der CA Immo genau gesagt. Er, Hochegger, habe dann ausgelotet bei Petrikovics, ob das Konsortium bereit wäre bei einer eventuellen zweiten Bieterrunde mehr zu bieten - in Richtung einer Milliarde. Bald darauf sei das Okay von Petrikovics dafür gekommen.

