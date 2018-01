Türkis-Blau hebelt FPÖ-Sicherheitsprojekt im Burgenland aus

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) strebt für das burgenländische Pilotprojekt der Sicherheitspartner eine Zusammenarbeit mit dem "Gemeinsam.Sicher"-Projekt des Innenministeriums an. Dazu werde es Ende Jänner ein Gespräch mit dem neuen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geben, kündigte Tschürtz am Mittwoch an.

Noch im Vorjahr hatte des Landesvize eine Ausdehnung des Projektes im Rahmen des Aktion 20.000 in Aussicht gestellt. Die neue Bundesregierung hatte die Aktion jedoch zu Jahreswechsel ausgesetzt.

Aus von Aktion 20.000 "weitsichtig"

Bei dem Gespräch Ende Jänner solle abgeklärt werden, wie das burgenländische Pilotprojekt und die Initiative des Ministeriums in Einklang gebracht werden können, erklärte Tschürtz. Das Aussetzen der Aktion 20.000 verteidigte der Landesvize. Die Handlungsweise der Bundesregierung hierbei sei weitsichtig.

Als Pilotprojekt würden die Sicherheitspartner noch bis Oktober laufen. Bis zum Sommer müsse ein Konzept für einen möglichen Ausbau gefunden werden, so Tschürtz. Er könne sich aber auch eine Volksbefragung vorstellen, bei der die Bevölkerung entscheide, ob die Sicherheitspartner in jedem Bezirk installiert werden sollen.

Insgesamt gebe das Land 1,2 Millionen Euro für das Projekt aus, meinte der Landeshauptmannstellvertreter. Dazu kämen noch eine Unterstützung der EU sowie ein kleiner Beitrag der teilnehmenden Gemeinden.

Die von Tschürtz initiierten Sicherheitspartner sind seit Oktober 2016 in neun Pilotgemeinde unterwegs. Sie übernehmen dort beispielsweise Kontrollfahrten oder kümmern sich um die Schulwegsicherung.

Auf einen Blick Die neue ÖVP-FPÖ-Regierung hat am Neujahrstag zwei Maßnahmen für den Arbeitsmarkt gestoppt. Die "Aktion 20.000" für ältere Arbeitslose wurde mit 31. Dezember 2017 ausgesetzt, der Beschäftigungsbonus läuft vorzeitig mit 31. Jänner 2018 aus. Der weitere Ausbau dieser Maßnahmen werde als "nicht zielführend" angesehen. Die beiden Förderprogramme waren 2017 von der rot-schwarzen Vorgängerregierung beschlossen worden, um den Arbeitsmarkt anzukurbeln. Beim Beschäftigungsbonus gab es bis zum Jahreswechsel laut Angaben des Wirtschaftsministeriums rund 12.600 Anträge für 64.000 Arbeitnehmer. Die Beschäftigungsaktion, die 20.000 über-50-Jährige Arbeitslose in neue Jobs bringen sollte, galt als Prestigeprojekt der SPÖ. Laut älteren Angaben des Sozialministeriums waren bis Ende November rund 1500 Personen erfolgreich vermittelt worden. Die angekündigte Aussetzung der Aktion 20.000 sorgte erwartungsgemäß für harsche Kritik seitens der SPÖ, der Gewerkschaften sowie der Arbeiterkammer, auch die Liste Pilz zeigte sich empört. Die Neos hingegen begrüßten den Stopp. Wirtschaftskammer und Industrie sehen nun Spielraum für eine Lohnnebenkostensenkung.

(APA)