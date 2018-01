Der umworbene Tiroler Landeshauptmann

Wie sich die Zeiten geändert haben. Wenn in Tirol am 25. Februar 2018 der Landtag neu gewählt wird, kann sich ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter entspannt zurücklehnen und auf das Ergebnis warten. Seine Partei wird wahrscheinlich zulegen (oder das Ergebnis aus dem Jahr 2013 zumindest halten), und anschließend kann er sich aussuchen, mit wem er regieren will: den Grünen, der SPÖ oder der FPÖ. Einer von der „Tiroler Tageszeitung“ in Auftrag gegebenen aktuellen Umfrage des Instituts Research Affairs zufolge würden die Freiheitlichen auf 24 Prozent (2013: 9,3 Prozent) kommen, die SPÖ auf 14 Prozent (2013: 13,7 Prozent) und die Grünen auf zwölf (2013: 12,6 Prozent).