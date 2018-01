ÖVP Niederösterreich: „Wozu braucht es eine zweite Meinung?“

„Noch 140 Meter“ ist auf dem Banner, an dem die Menschen in Richtung Wahlkampfauftakt vorbei spazieren, zu lesen. „Noch 120 Meter“, heißt es wenig später. Auf den Plakaten dazwischen steht in großen Lettern „Wir“. Nur einen Parteinamen oder ein -Logo suchte man am Montagabend vor der Tullner Messehalle vergeblich.

Auch drinnen mussten die offiziell 4124 Besucher des Wahlkampfauftaktes der niederösterreichischen ÖVP Parteiwerbung lange suchen. Die traditionelle ÖVP-Farbe Schwarz war ebenso wenig wie die neue Parteifarbe Türkis zu sehen. In Niederösterreich wird von der ÖVP lieber mit den Landesfarben Blau und Gelb geworben. In diese Farben waren selbst die Stöcke des Schlagzeugers getaucht.

Die ÖVP, die nach 25 Jahren erstmals mit einem neuen Gesicht antritt, setzt unter dem Motto „miteinander Niederösterreich“ ansonsten auf Altbewährtes. Immerhin habe Langzeitlandeschef Erwin Pröll (ÖVP) „das beste Niederösterreich, das es je gab“, wie es seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner sagte, übergeben. Dafür wurde ihr von Pröll ein Küsschen aus dem Publikum geschickt.

Rückenwind aus dem Bund

Als Pröll die Bühne betrat, gab er sich weniger als machtbewusster Altpolitiker, sondern mehr als loyaler Wahlkämpfer. „Mein Gott, was braucht die Hanni von mir für einen Ratschlag?“, sagte er betont bescheiden. Er würde nach seinem Rückzug aus der Politik im hintersten Waggon des Zuges sitzen und tagtäglich für sie wahlwerben. Letzteres, so bat er, sollten auch die Funktionäre tun. „Die Hanni“, die mache ihm jedenfalls jetzt schon eine „wirklich große Freude“. Auch die Umfragen lassen die ÖVP hoffen. Die absolute Mehrheit, die Pröll 2013 holte, wird Mikl-Leitner wohl nicht sichern können. Ihre Umfragewerte sind aber im Steigen begriffen.

Dazu dürfte auch der Rückenwind aus dem Bund beitragen. Die neue türkis-blaue Regierung verschafft der ÖVP im Land Auftrieb. Zum Wahlkampfauftakt nach Tulln war eine ganze Ministerabordnung – darunter Finanzminister Hartwig Löger und Bildungsminister Heinz Faßmann – gekommen.

Besonders wurde freilich Kanzler Sebastian Kurz beklatscht. Der bei seinem Auftritt auch für einige Lacher sorgte. Etwa als er von den Anrufen Mikl-Leitners, die oft spätnachts oder frühmorgens eintreffen, erzählte. Er habe sie als seine Chefin, die Mikl-Leitner einst war, geschätzt. Als Mutter lobten Mikl-Leitner – trotz Koch-Hoppala – ihre Töchter Larissa und Anna. Die Landeshauptfrau wurde als Landesmutter inszeniert.

Die politisch angriffigste Rede hielt Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, der gegen die Konkurrenz wetterte. Etwa gegen die FPÖ. „Der Spitzenkandidat Udo Landbauer beschimpft unsere Landeshauptfrau als Moslem-Mama. Und hat selbst eine iranische Mama“, rief er ins Mikrofon. Und in Richtung SPÖ hieß es: „Bei 99,8 Prozent aller Beschlüsse in der Landesregierung war sie mit uns einer Meinung. Wozu braucht es dann eine zweite Meinung?“, so Ebner selbstbewusst. Die ÖVP versteht sich eben als blau-gelbe Landespartei.