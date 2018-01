Hochegger-Einvernahme: "Den Widerspruch kann ich nicht aufklären"

14 Angeklagte, zwei Affären, ein Teilgeständnis. So lautet die Kurzfassung des bislang größten Korruptionsprozesses in der österreichischen Justizgeschichte. Sie dreht sich um den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, während seiner Amtszeit gemeinsam mit seinen Vertrauten Walter Meischberger und Ernst Karl Plech einen "Tatplan" verfolgt zu haben, der da lautete: bei Privatisierung des Bundes "abkassieren" - insbesondere beim Verkauf der Bundeswohnungen im Jahr 2004 (Buwog) und rund um die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Terminal Tower. Alle drei bestreiten die Vorwürfe vehement.

Einer tut dies nur passagenweise: Der frühere Starlobbyist Peter Hochegger. Er legte ein Teilgeständnis ab, welches im Groben lautet: Grasser habe verraten, wie viel das Österreich-Konsortium mindestens zahlen müsse, um den Buwog-Zuschlag zu bekommen. Dafür habe er bei der danach ausgeschütteten Provision - so wie Meischberger, Plech und Hochegger selbst - mitgeschnitten. Warum er das erst jetzt sage? "Weil ich damals nicht so couragiert war."

Die übrigen Angeklagten und ihre Verteidiger bestreiten diese Version. Während Grassers Anwälte ihn bereits mit Fragen löcherten und betonten - "Wir haben massive Zweifel, dass Sie geläutert sind" - sind die übrigen Verteidiger erst heute, Mittwoch, an der Reihe.

Die Vorwürfe auf einen Blick Im bislang größten Korruptionsprozess Österreichs nehmen der frühere Finanzminister Karl-Heinz Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilientycoon Ernst Karl Plech, Ex-Immofinanz-Generaldirektor Karl Petrikovics, der RLB-OÖ-Vorstandsdirektor Georg Starzer sowie neun weitere Beschuldigte auf der Anklagebank Platz. Sie alle teilen sich der Grundvorwurf der Untreue zulasten der Republik und alle bestreiten die Vorwürfe vehement - abgesehen von Ex-Lobbyist Peter Hochegger, der ein Teilgeständnis abgelegt hat. Worum geht es? Causa Buwog: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (fast zehn Millionen Euro, was einem Prozent des Buwog-Verkaufspreises entspricht). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – gegangen über Umwege auf diverse Konten. Die Millionenzahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist aber die Frage: Hat Grasser sein Insiderwissen genutzt und über seine Vertrauten entscheidende Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Causa Terminal Tower: Wie beim Buwog-Deal soll auch hier ein „Tatplan“ (bei Privatisierungsprojekten serienweise „mitschneiden“) befolgt worden sein. Und zwar: Grasser soll einen Teil der 200.000-Euro-Provision eingesteckt haben, die für die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower geflossen sein soll.

