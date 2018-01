Hochegger-Einvernahme: "So ein Deal ist in Österreich nicht erlaubt"

14 Angeklagte, zwei Affären, ein Teilgeständnis. So lautet die Kurzfassung des bislang größten Korruptionsprozesses in der österreichischen Justizgeschichte. Sie dreht sich um den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, während seiner Amtszeit gemeinsam mit seinen Vertrauten Walter Meischberger und Ernst Karl Plech einen "Tatplan" verfolgt zu haben, der da lautete: bei Privatisierung des Bundes "abkassieren" - insbesondere beim Verkauf der Bundeswohnungen im Jahr 2004 (Buwog) und rund um die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Terminal Tower. Alle drei - sowie auch alle weiteren Angeklagten - bestreiten die Vorwürfe.

Einer tut dies nur passagenweise: Der frühere Starlobbyist Peter Hochegger. Er legte ein Teilgeständnis ab und belastet damit Grasser und Meischberger schwer.

