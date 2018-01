Und täglich grüßt der Kampf gegen die Bürokratie

Wien. Auch diese Regierung hat sich dem Thema Deregulierung verschrieben. In einem ersten Schritt soll totes Recht beseitigt werden. In einem zweiten sollen Bürger dann Reformminister Josef Moser Gesetze melden, die noch relevant, aber ihrer Ansicht nach unnötig sind. Die letzte derartige Aktion ist freilich noch nicht so lange her. Erst im Februar des vergangenen Jahres hatte die ÖVP Bürger eingeladen, ihre Vorschläge zum Bürokratieabbau der Partei zu übermitteln.



Die vom Team Stronach zur ÖVP gewechselte Abgeordnete Kathrin Nachbaur betreute das Projekt damals federführend. Aber was wurde daraus, und welche Ideen brachten die Bürger damals ein?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)