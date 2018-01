Wann immer die türkis-blaue Koalition endgültig über die Neubesetzung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) entscheidet – sie tut es eigentlich zu spät. Denn seit Jahresbeginn sind im Haus an der Wiener Freyung drei Stellen vakant, nachdem Präsident Gerhart Holzinger und die beiden Mitglieder Eleonore Berchtold-Ostermann und Rudolf Müller 70-jährig in Pension gegangen sind. Im Moment deutet alles darauf hin, dass Brigitte Bierlein, die als Vizepräsidentin derzeit das Höchstgericht interimistisch leitet, zur Präsidentin aufrücken wird – als erste Frau an der Spitze des Gerichtshofs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2018)