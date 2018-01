Singende Landeshauptfrau mit Hundekeks

Die ÖVP Niederösterreich spricht gern davon, derzeit den „innovativsten Wahlkampf aller Zeiten“ zu machen.

Im Endeffekt ist es dann doch nur ein Pensionistentreffen mit Gratis-Kuchen, Gratis-Kaffee und ein paar lustigen Wahlkampfgeschenken (Niederösterreich-Kühlschrankmagnet, -Seife und -Schneidbrett), mit denen man beim „Wir-Café“ am Freitag in Obergrafendorf um die Stimmen der Älteren wirbt. Daran ändert auch die knall-blau-gelbe Wahlkampfkleidung der Wahlhelfer nichts, die den alten Damen und Herren erklären, wo sie ein Kreuz machen sollen.

Auch wenn es mit der Innovation des Veranstaltungsformats also nur mäßig weit her ist: Die älteren Obergrafendorfer scheinen es durchaus zu schätzen. Insgesamt 230 dieser Pop-up-Cafés will der ÖVP-Seniorenbund bis zum Wahltag am 28. Jänner veranstalten. Um die Generation 60 Plus will man sich in diesem Wahlkampf besonders Mühe geben – denn erstens stellen sie ein Drittel aller Wähler, haben zweitens eine hohe Wahlbeteiligung und drittens sind besonders viele ÖVP-Parteimitglieder. Rechte haben sie dafür allerdings im Vergleich nur wenige. Eine der zentralen Forderungen der Senioren: Im Landtag vertreten zu sein.

Während die ÖVP also bei dem Balztanz um die Senioren nicht zu viele ausgefallene Schritte macht, versucht man sich bei anderen Zielgruppen durchaus mit Experimenten – und freilich gibt es für alle die passenden Wahlgeschenke.

Da wäre zum Beispiel der Food-Truck, ein blau-gelb-lackierter amerikanischer Oldtimer, mit dem man zu Schichtwechseln in Betrieben fährt, um dort Würstel, Leberkässemmeln und wiederverwendbare Bambuskaffeebecher zu verteilen. Mit 70 km/h-Höchstgeschwindigkeit tuckert der Wagen derzeit von Ortschaft zu Ortschaft.

Zumindest ein Mal in jedem Bezirk will man bis zur Wahl gewesen sein – auch wenn der geplante Ausflug nach Annaberg (Bezirk Lilienfeld) und die zu bewältigende Steigung den Planern durchaus Sorgen bereiten. Am Freitag werden aber zuerst Semmerln in der Straßenmeisterei in Neulengbach verteilt – als Nachspeise gibt's ein Kipferl, freilich im gebrandeten Sackerl. Die Arbeiter freut's – auch wenn beim Verspeisen der Wahlzuckerln über viel, allerdings wenig über Politik gesprochen wurde. Die Hundekeks im blau-gelben ÖVP-Niederösterreich-Look, die auf den Stehtischen lagen, wurden dafür aber eifrig diskutiert.

Und dann wäre da noch das blau-gelbe Taxi, der geheime Liebling der Kampagne von Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Mit diesem fährt er dieser Tage gern von Veranstaltung zu Veranstaltung, erzählt er am Freitag. Seine wichtigsten Tage hat das Gefährt aber eigentlich schon hinter sich. Für die Social-Media-Kampagne wollte man sich was „wirklich Innovatives“ einfallen lassen und bastelte ein Format zwischen ORF-Wahlfahrt und „Carpool-Karaoke“ – quasi singende Politiker, die mit Promis plaudern.

Und so kam es auch, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, chauffiert von Schauspielerin Kristina Sprenger einige berühmte Gäste auf der Rückbank begrüßte.



Liebe zur Musik. Da wurde mit der Schauspielerin Waltraut Haas (90) geplaudert und das Lied „Mariandl“ aus dem Heimatfilm „Der Hofrat Geiger“ angestimmt. Aber auch für modernere Musik scheint Mikl-Leitner ein Herz zu haben. Mit den Youtube-Stars Flowrag sang sie deren Hit „Helden“. Und mit Andi Herzog und Toni Pfeffer tratschte sie über Sportkarrieren und sang auch mit ihnen ein Lied – wenn auch jeder eine etwas abweichende Textversion zum Besten gab. Singen in Wahlkämpfen ist etwas, das auch Erwin Pröll liebte. 2008 nahm er mit Jazz Gitti „Des is mei Heimat“ auf und verteilte Singles als Wahlgeschenke. Die Gesangskünste seiner Nachfolgerin sollen ihr über das Netz bei den Jungen zu Berühmtheit verhelfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2018)