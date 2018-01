Welche Fragen Karl-Heinz Grasser beantworten muss

Es ist eine absolute Rarität in der Historie der österreichischen Strafjustiz: Am Mittwoch, damit erst am zehnten Tag des Buwog-Prozesses, soll Karl-Heinz Grasser seine Premiere als Angeklagter vor (Gerichts-)Publikum geben. Nach den bisherigen Aufregern drängen sich heikle Fragen rund um den Ex-Finanzminister auf. Eine Auswahl.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2018)