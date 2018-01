ÖVP: Tiroler Wirtschaftsbund-Chef Franz Hörl wechselt in den Nationalrat

Der Tiroler Wirtschaftsbundchef Franz Hörl wird - wie bereits kolportiert - in den Nationalrat wechseln. Kira Grünberg, die auf der Landesliste für die Nationalratswahl vor ihm gereiht war, nimmt ihr Bundeslistenmandat an, womit Hörl ins Parlament nachrücken kann. Damit wird Hörls Platz auf der Landesliste für die Landtagswahl am 25. Februar frei.

Diesen übernimmt der Kühtaier Hotelier und Fachgruppenobmann der Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol, Mario Gerber, teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Montag im Anschluss an eine Sitzung des Landesparteivorstands mit. Gerber sei einstimmig vom Parteivorstand gewählt worden.

Zudem habe der Landesparteivorstand Wirtschaftskammer-Tirol-Vizepräsidentin Barbara Thaler, Landtagsabgeordnete Kathrin Kaltenhauser und Klubobmann Jakob Wolf als Stellvertreter von Parteichef Platter vorgeschlagen. Die Wahl soll schließlich am Parteitag am 27. Jänner erfolgen.

(APA)