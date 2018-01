Salzburg: Wohnbaulandesrat tritt zurück

Salzburg. Die Salzburger Dreierkoalition besteht nur noch aus ÖVP und Grünen. Am Montag hat die Politehe ihren parteifreien Partner verloren: Der für Wohnbau und Verkehr zuständige Landesrat Hans Mayr, 2013 mit dem „Team Stronach“ in den Landtag eingezogen, kündigte nach einer Parteispendenaffäre seinen Rücktritt an. Um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen, wird er am 30. Jänner sein Amt niederlegen.

„Der Rücktritt ist kein Schuldeingeständnis“, sagte Mayr. „Die Anschuldigungen, Unterstellungen und Diffamierungen haben ein Ausmaß erreicht, dass es mir unmöglich macht, meine Amtsgeschäfte ordnungsgemäß weiterzuführen.“ Er sprach von einem „unerträglichen Druck auf seine Familie“. Zu den Vorwürfen meinte er: „Ich habe in keinem Fall eine Spende angenommen und damit eine Gegenleistung verbunden.“

Mayr hatte nach der Trennung vom „Team Stronach“ die „Salzburger Bürgergemeinschaft“ gegründet. Zur Finanzierung seiner Aktivitäten klopfte er bei Unternehmen um Spenden oder Bürgschaften für Kredite an. Darunter waren auch Firmen, bei denen Unvereinbarkeiten mit seiner Funktion als Wohnbaulandesrat gesehen wurden. Der Politiker hatte die Vorwürfe stets bestritten und für morgen, Mittwoch, im Landtag auch volle Aufklärung angekündigt. Seit Anfang Jänner ermittelt auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa.

Mit dem Rücktritt geht eine turbulente politische Karriere vorläufig zu Ende. Mayr, ein gelernter Bankkaufmann, ging 2004 für die ÖVP in die Gemeindepolitik. Er war von 2008 bis 2013 Bürgermeister der Pongauer Gemeinde Goldegg, ehe er sich für das „Team Stronach“ engagierte und den Landtag kandidierte. Er zog mit drei Mandaten ins Landesparlament ein und machte in der Dreierkoalition mit ÖVP und Grünen den Juniorpartner. Nachdem das „Team Stronach“ zerfallen war, blieb Mayr Landesrat.

ÖVP übernimmt vorläufig

Das freie Regierungsamt wird bis zum Wahltermin im April die ÖVP übernehmen: Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf wird in die Regierung wechseln, der Landtagsabgeordnete Josef Schöchl zum Landtagspräsidenten aufsteigen. An den Mehrheitsverhältnissen im Landtag ändert sich nichts, weil das „Team Stronach“ längst zerfallen ist.

Wie es mit der „Salzburger Bürgergemeinschaft“ nun weitergeht, ist noch offen. Das soll bei einer Landesparteileitungssitzung nächste Woche entschieden werden, sagte Mayr-Stellvertreter Erwin Seeauer. Fix sei laut ihm aber, dass die Liste bei den Landtagswahlen antreten werde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)