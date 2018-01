Sexuelle Belästigung? Pilz will aufklären, "bevor ich Mandat annehme"

Die Liste Pilz möchte, dass ihr Parteigründer und Namensgeber in das Hohe Haus zurückkehrt. Dafür haben sie gestimmt und dafür hagelt es nun einiges an Kritik. Denn: Peter Pilz hatte sein Mandat im Vorjahr nicht angenommen, weil er nach dem Wahltag mit mehreren Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert worden war. Nicht nur die SPÖ - Parteichef Christian Kern nannte Pilz' bisherige Rechtfertigungen "einfach Mist" -, sondern auch die Neos fordern daher Aufklärung in der Sache. Pilz selbst bezog zu der Causa zunächst nicht Stellung. Heute, Dienstag, meldete er sich dann aber doch via „Kurier“ zu Wort. „Ich sorge für Aufklärung, bevor ich das Mandat annehme“, richtete er aus. Denn: „Vor meiner eigenen Tür wird immer besonders sauber gekehrt.“

Zur Kritik an seinem (geplanten) Verhalten, gab sich Pilz gelassen: „Ich weiß auch nicht, warum die beiden (SPÖ und Neos, Anm.) sich vor mir mehr fürchten als vor der neuen Regierung.“ Kern und dem pinken Obmann Matthias Strolz empfehle er daher „Atemübungen“, um der „Panikattacken“ Herr zu werden und später als Opposition kooperieren zu können. Denn, so der ehemalige Grüne: „Wir profitieren alle davon, wenn wir gemeinsam arbeiten.“

Die FPÖ, konkret Generalsekretär Harald Vilimsky, der ihm „zehn offene Verfahren wegen Verleumdung, übler Nachrede oder verbotener Veröffentlichung“ unterstellte und ihn „Justizflüchtling“ nannte, richtete Pilz via „Kurier“ aus, er finde die Anwürfe „schon sehr mutig“. Denn: Offen seien lediglich zwei Verfahren, und beide beträfen Strafverfahren, in denen er selbst als Aufdecker aktiv war.

Kolba: "Diskutiert, als hätte er Frauen vergewaltigt"

Deftiger im Ton konterte indes Pilz' Klubobmann Peter Kolba den Kritikern: „Das sind Vorwürfe und keine Verurteilungen.“ Die entfachte Diskussion sei insofern als „hysterisch“ zu bezeichnen.

Denn: „Ich glaube, dass diese Debatte, die jetzt über Peter Pilz geführt wird, der #metoo-Bewegung höchsten Schaden zufügt.“ Warum? In den sozialen Medien, allen voran auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, „versteigen sich Leute dazu zu sagen, er sei ein Frauenschänder; da schreibt jemand: 'Jack Unterweger hätte die Liste Pilz gewählt'“. Und weiter: „Das wird diskutiert, wie wenn er die Frauen vergewaltigt hätte – das ist eine absurde Debatte, so wie sie geführt wird.“

Zum weiteren Prozedere meinte Kolba: „Erst, wenn von den acht Abgeordneten einer oder eine sagt – 'Ich lege mein Mandat zurück' -, dann kann Peter Pilz, der zunächst ja nur verzichtet hat auf sein Mandat, sein Mandat annehmen.“ Das werde man nun untereinander im Klub diskutieren – schließlich gehe es hier um Freiwilligkeit. Bis die Angelegenheit geklärt ist, würden aber wohl noch einige Monate vergehen. Das sei man den Wählern schuldig – diese hätten für die Liste ja zum großen Teil wegen der Person Pilz gestimmt.

