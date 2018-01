Früherer Grazer FPÖ-Bürgermeister Götz gestorben

Der frühere Grazer Bürgermeister und FPÖ-Chef Alexander Götz ist am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte die Stadt Graz in einer Aussendung mit. Der FPÖ-Mitbegründer war 1973 bis 1983 der bisher einzige freiheitliche Bürgermeister der zweitgrößten Stadt Österreichs. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) bedauerte den Verlust einer "großen Persönlichkeit unserer Stadt".

Götz wurde am 27. Februar 1928 in Graz geboren und zählte zu den Freiheitlichen der ersten Stunde. Bereits 1955 schloss er sich der im Formierungsprozess befindlichen Partei an. 1958 wurde er in den Gemeinderat und von diesem noch im selben Jahr in den Stadtsenat gewählt. Er führte als Wohnungsreferent das Punktesystem für die Vergabe von Wohnungen durch die Gemeinde ein. Nach einigen Jahren als Vizebürgermeister wurde er 1973 zum Bürgermeister gewählt. In seine Ära fallen unter anderem die Errichtung einer Abteilung für Bürgerinitiativen, ein mit Landesförderung ermöglichtes Programm zum Bau und zur Reparatur von Pflichtschulen, Landessubventionen für die Verkehrsbetriebe, die Errichtung der Augartenbrücke und das innerstädtische Einbahnsystem.

Von 1978 bis 1979 war Götz zudem Bundesparteichef der FPÖ. Bei der Gemeinderatswahl 1983 fielen die Freiheitlichen von 14 auf neun Mandate zurück, daraufhin beendete er seine politische Karriere. Danach übernahm er die Funktion eines Geschäftsführers des Technologieberatungszentrums Technova und die Präsidentschaft der Grazer Südost-Messe. 1978 wurde er mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

(Red./APA)