SPÖ-Wahlkampf: Kärntner sollen sich als Kaiser verkleiden und Plakate gestalten

Mit vier "fahrbaren Plakaten", die von der Bevölkerung selbst gestaltet werden können, macht die Kärntner SPÖ Wahlwerbung für den Urnengang am 4. März. Die "Mitmach-Plakate" wurden am Freitag in Klagenfurt der Öffentlichkeit vorgestellt. Landeshauptmann Peter Kaiser betonte, man wolle die Themen "mit Augenzwinkern präsentieren" statt mit todernsten Kampfansagen.

Die Slogans der SPÖ seien auf Metallfolien gedruckt worden, die auf der Plakatfläche haften, erklärte Landesgeschäftsführer Daniel Fellner. Von den selbst gestalteten Plakaten könne man dann Fotos machen und ins Internet hochladen. "Wer dann die meisten Likes bekommt, gewinnt einen Preis", so Fellner.

Das zweite präsentierte Werbemittel war eine von der Sozialistischen Jungen Generation (SJG) gestaltete Fotobox, in der man sich als Kaiser verkleiden kann, entweder mit Mantel und Krone oder mit grauem Haar, Sakko und Brille. Auf diese Art wolle man "mit Spaß an ernsthafte Politik" herangehen, so SJG-Vorsitzender Luca Burgstaller. Und auch die bei der vergangenen Landtagswahl zu einiger Popularität gekommenen SPÖ-Schneemänner sollen reaktiviert werden, ausreichend Schnee vorausgesetzt.

(APA)