Im Bundesland der unbegrenzten Wahlversprechen

Laut dem Wiener Bürgermeister, Michael Häupl, immerhin in Niederösterreich geboren, sind Wahlkämpfe bekanntermaßen Zeiten „fokussierter Unintelligenz“. Vor allem sind sie Zeiten der Versprechen, der Angstmache und der Schönrederei. Auch in Niederösterreich.

Immerhin sind bei der Landtagswahl am 28. Jänner knapp 1,4 Millionen Menschen wahlberechtigt: 714.021 Frauen, 672.322 Männer um genau zu sein. Damit schlägt das Bundesland quantitativ sogar Wien. Im Landtag in St. Pölten sind 56 Mandate zu vergeben.

Den Landeshauptfrausessel wird Johanna Mikl-Leitner wohl so gut wie fix verteidigen können. Allerdings geht es auch für sie um viel: Die ÖVP könnte die absolute Mehrheit verlieren. Aber auch die anderen Parteien stehen unter Druck: Franz Schnabl will Platz zwei für die SPÖ halten, der Freiheitliche Udo Landbauer muss den Rückenwind aus dem Bund entsprechend nutzen. Die Grünen wollen mit Helga Krismer nicht ein ähnliches Schicksal wie bei der Nationalratswahl erleiden. Und Indra Collini der Neos versucht erstmals den Einzug im Nationalrat.

Auf Plakaten und in Wahlkampfreden ist dementsprechend viel von Kriminalität, Wohnungsnot und einem Mangel an Kinderbetreuungsplätzen die Rede. Aber auch von einem ausbalancierten Haushalt und einer gesicherten Gesundheitsversorgung. Ein Überblick über die wichtigsten Themen und Fakten des Landes – ohne Wahlkampfrhetorik.

Arbeit: Wer einen Job hat und wer nicht

Der Spitzenkandidat der SPÖ Niederösterreich, Franz Schnabl, ist entrüstet. Dass die türkis-blaue Regierung die Aktion 20.000 einstelle, die ältere Arbeitslose wieder in Beschäftigung hätte bringen sollen, sei gerade für Niederösterreich ein harter Schlag. Die ÖVP hält dagegen, dass das Programm ob der guten Konjunktur obsolet geworden sei. Doch wer hat in Niederösterreich eigentlich einen Job und wer nicht?

Laut Statistik des AMS Niederösterreich ging die Arbeitslosigkeit in der vergangenen Legislaturperiode zurück – das hat weniger mit Politik als mit überstandener Wirtschaftskrise zu tun. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zu 2016 um 0,4 Prozentpunkte gesunken und liegt bei 8,7 Prozent. Es gibt allerdings regionale Unterschiede: So hat die Arbeitslosigkeit in der vergangenen Legislaturperiode in St. Pölten etwa ebenso zugenommen wie in Korneuburg oder Gänserndorf. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit steigt. Fast jeder vierte AMS-Kunde in Niederösterreich ist schon ein Jahr und länger in Betreuung. Dies betrifft vor allem Personen der Generation 50 plus sowie jene, die wegen gesundheitlicher Probleme nur schwer wieder einen neuen Arbeitsplatz finden.



Beschäftigungspaket. Somit ist Franz Schnabls im Wahlkampf laut ventilierte Sorge um die älteren Arbeitslosen durchaus begründet. Die ÖVP ihrerseits verspricht, sich um diese aber kümmern zu wollen – es gibt für sie bereits ein spezielles Programm, das man auch in der nächsten Legislaturperiode weiterführen, aber nicht ausbauen will. Generell soll die nächsten drei Jahre ein Beschäftigungspaket in der Höhe von 1,3 Milliarden Euro schlagend werden. Die Summe soll in Aus- und Weiterbildung, Beratung, Betreuung und Arbeitsvermittlung fließen. Weiters hat die ÖVP ein Programm zur Dezentralisierung von Arbeitsplätzen beschlossen – so sollen auch in ländlichen Regionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Projekt ist noch in der Startphase.

Die FPÖ-Niederösterreich hat zum Thema Arbeit eigentlich keine eigenen Vorschläge präsentiert – prinzipiell ist man auf Bundeslinie und verteidigt die Kürzung des Arbeitslosengeldes und spricht davon, dass es keine Härtefälle geben wird. Die Grünen wollen mehr Green Jobs, die durch die Energiewende entstehen sollen, sowie Förderung von lebensphasengerechten Arbeitszeitmodellen.

Familien: Mehr Plätze, aber noch nicht genug

Kurz vor der Wahl holte sich Johana Mikl-Leitner Unterstützung aus dem engsten Umfeld: Ihr Mann winkte beim Wahlkampfauftakt in die Kamera, die beiden Töchter erzählten Anekdoten – und Hund Milou gibt es sogar als Plüschtier. Die ÖVP setzt im Wahlkampf auf Familie – und zwar nicht nur in Bezug auf die Mikl-Leitners, sondern auch als Thema. Eines der zentralen Wahlversprechen der Volkspartei ist es, Niederösterreich zum „Mutterland moderner Familienpolitik“ zu machen.

Die FPÖ hält in ihrer Kampagne dagegen: In der Vergangenheit habe das Land zu viel Geld in skurrile Kunstprojekte gesteckt, in Zukunft sollte dieses Budget Eltern und Kindern zugutekommen. Und wie sieht es jetzt um die Familienfreundlichkeit des Landes aus? In Niederösterreich werden jedenfalls wieder mehr Babys geboren. 15.424 Neugeborene waren es im Jahr 2016, nach Wien und Oberösterreicher belegt es damit Platz drei im Bundesländerranking. Die Fertilitätsrate liegt bei 1,53 – und damit etwas über dem Österreich-Schnitt von 1,49.

Eine der großen Herausforderungen des Landes ist es, genügend Betreuungsplätze für Kinder zu finden. Hier sind sich alle Parteien einig: Es gibt noch nicht genug. Vor allem bei den unter Dreijährigen ist das Land säumig. Vom EU-weit vereinbarten „Barcelona-Ziel“, wonach ein Drittel der Kleinkinder Betreuungseinrichtungen besuchen sollten, ist man weit entfernt. Der Wert ist sogar zurückgegangen: 2015 waren noch 24,6 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe in einer Kinderbetreuungseinrichtung, 2016 waren es nur mehr 22,9 Prozent. Mehr Betreuungsplätze gibt es für Kinder ab drei Jahren: Hier wird das Angebot beinahe flächendeckend in Anspruch genommen: 97,2 Prozent sind es in Niederösterreich, österreichweit sind es 93,4 Prozent. Derzeit werden in 1050 Landeskindergärten 52.000 Kinder ab zweieinhalb Jahren betreut.



Ausbau angekündigt. Grüne und Neos kritisieren die Öffnungszeiten. Auch das Familienressort wünschte sich in den vergangenen Jahren einen Ausbau: 2016 waren knapp 47 Prozent der Institutionen mehr als neun Stunden pro Tag geöffnet. Und rund 41 Prozent mehr als 47 Wochen im Jahr.

Pünktlich vor dem Wahltag hat die Landesregierung übrigens eine Maßnahme angekündigt: Bis 2020 sollen hundert zusätzliche Kleinstkinderbetreuungsgruppen errichtet werden.

Mobilität: Zurück zu Bus und Bahn

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fährt dieser Tage noch in einem blau-gelben Taxi von Wahlveranstaltung zu Wahlveranstaltung. Das nächste Mal fährt sie vielleicht mit dem Zug – denn sie will Niederösterreich wieder zu dem machen, was es einst war: ein Land der Bahn- und Busverbindungen. Heute wartet man in einigen Teilen Niederösterreichs vergeblich in den Haltestellen auf ein öffentliches Verkehrsmittel. 2010 verkaufte die ÖBB 28 Strecken an das Land, nur zwei wurden im Regelverkehr weiter bedient. Der Verkehr verlagerte sich darum von der Schiene auf die Straße. Derzeit gibt es im Land bereits rund 1,07 Millionen Pkw – allein seit 2010 ist die Autoflotte in Niederösterreich um 100.000 gewachsen. Mit rund 633 Pkw pro 1000 Einwohner liegt Niederösterreich deutlich über dem Österreich-Schnitt von rund 555 Pkw pro 1000 Bewohner.

Nun wächst aber auch die Zahl der Pendler in Niederösterreich – aktuell fahren 600.000 täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Tendenz stark steigend. Niederösterreich versucht darum, wieder dorthin zu kommen, wo es einmal war – und beginnt, die öffentlichen Verkehrsmittelnetz zur reaktivieren. Derzeit gibt es Gebiete, etwa im Waldviertel, wo praktisch gar nichts fährt.



Die Bahn des Kaisers. Kurz vor Jahreswechsel wurde ein Mobilitätspaket zwischen Bund und Land besiegelt. In den nächsten fünf Jahren sollen rund 3,3 Milliarden Euro investiert werden. Der Individualverkehr soll besser an den öffentlichen Verkehr angebunden werden: Darum sollen Park-and-Ride-Anlagen entstehen, S-Bahnen besser getaktet werden. Das absolute Prestigeprojekt der ÖVP ist der Ausbau der Waldviertler Franz-Josefs-Bahn, die von Wien nach Gmünd fährt. Seit 50 Jahren gab es hier keine nennenswerten Investitionen mehr. Das Ziel: Von Wien nach Gmünd soll eine Fahrzeit von einer Stunde und 30 Minuten erreicht werden.

Aber auch die anderen Parteien haben Vorschläge zum Thema Mobilität: Die SPÖ Niederösterreich fordert eine Verlängerung der U3 nach Schwechat und der U4 nach Klosterneuburg und Purkersdorf. Die Neos wollen mehr Busse und bessere S-Bahn-Taktung. Die FPÖ fordert den Bau der Waldviertelautobahn – und die Grünen wollen ein 365-Euro-Jahresticket.

Gesundheit: Wenig Ärzte, viele Apotheken

Landarzt ist nicht unbedingt ein beliebter Beruf – auch nicht in Niederösterreich. In Gresten-Land (Bezirk Scheibbs), Aspangberg-St. Peter (Bezirk Neunkirchen) und Groß Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) steht die Landarztpraxis beispielsweise seit dem Jahr 2016 leer. 24-mal sollen die Kassenstellen seitdem ausgeschrieben worden sein. Erfolglos.

Also wird im Wahlkampf gern betont, und zwar von so gut wie allen Parteien, dass die Allgemeinmediziner gestärkt werden müssen. Als die Landesregierung Anfang des Jahres eine eigene Initiative für diesen Bereich ins Leben rief, war das Timing auffallend gut gewählt: Sind Kassenstellen längere Zeit nicht besetzt, soll künftig die Landeskliniken-Holding einspringen und Mediziner für die Praxen zur Verfügung stellen. Und: Für jene, die als Landarzt einspringen, sollen zwischen 5000 und 50.000 Euro Einstiegsprämie zur Modernisierung der Ordination zur Verfügung gestellt werden.

Zahlen der Statistik Austria zeigen: In Niederösterreich gibt es österreichweit zwar die meisten Apotheken, nämlich 536. Aber auf 100.000 Einwohner kommen in dem Bundesland nur rund 458 Ärzte. Niederösterreich liegt damit unter dem Österreich-Schnitt von 511 Ärzten. Weniger Personal steht nur im Burgenland, in Vorarlberg und Oberösterreich bereit. In absoluten Zahlen waren in Niederösterreich 2016 rund 7600 Ärzte tätig – davon rund 2880 Allgemeinmediziner. Nach Wien praktizieren in Niederösterreich übrigens die meisten älteren Mediziner: 185 der Ärzte waren 2016 70 oder älter.

Gleichfalls nach Wien (mit rund 14.800) gibt es in Niederösterreich in absoluten Zahlen am meisten Krankenbetten: 2016 waren es 11.400, aufgeteilt auf 44 Krankenanstalten.



Neue Primärversorgungszentren. Im Zuge der österreichweiten Gesundheitsreform (und unabhängig vom Wahlkampf) sollen in diesem Jahr sogenannte Primärversorgungszentren geschaffen werden: Hier sollen Allgemeinmediziner mit anderen Gesundheitsberufen unter einem Dach zusammenarbeiten. So sollen die Wege für Patienten nicht nur kürzer werden, sondern auch die angebotenen Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Außerdem gilt es zu verhindern, dass Patienten eine Ambulanz anstatt eines niedergelassenen Arztes aufsuchen.

Sicherheit: Mehr Polizisten für das Land

Was für den Bund gut genug war, ist es auch für Niederösterreich. Oder, anders formuliert: Das Thema Sicherheit wird nach der Nationalratswahl auch im Landtagswahlkampf groß gespielt. Hauptsächlich von einer Partei, der FPÖ: Auf ihren Plakaten liest man von „Sex-Attacken“, „Brutalen Gewalttaten“ und „Eigentumskriminalität“. Die SPÖ setzt hingegen auf die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren rund 20 Polizeiinspektionen geschlossen wurde – und fordert 1500 zusätzliche Planstellen für die Exekutive.

Die Schließungen wurde von einer ehemaligen Innenministerin beschlossen, nämlich Johanna Mikl-Leitner. Also reagierte die jetzige Landeshauptfrau, auch um weniger Angriffsfläche zu bieten: Bis 2020 wurden dem Bundesland 700 zusätzliche Polizisten zugesprochen, außerdem sollen 450 Pensionierungen nachbesetzt werden.



Höhere Aufklärungsquote. Niederösterreich dürfte als Bundesland aber zumindest etwas sicherer werden. Die offizielle Kriminalitätsstatistik wird zwar erst im März veröffentlicht – laut Informationen der „Presse am Sonntag“ gehen die angezeigten strafbaren Handlungen um rund sechs Prozent zurück. Auch bei der klassischen Eigentumskriminalität (Einbrüche in Keller, Fahrraddiebstähle) ist ein starker Rückgang zu erkennen. Die Aufklärungsquote dürfte im Vorjahr wieder auf 50 Prozent gestiegen sein.

Die Anzeigen bei sexueller Belästigung würden hingegen tendenziell zugehen, „auch, weil die Sensibilisierung in der Bevölkerung massiv steigt“, sagt ein Insider. Bei Vergewaltigungen gebe es pro Jahr durchschnittlich rund 100 angezeigte Fälle, „hier gibt es meist ein Bekanntschafts- oder Verwandtschaftsverhältnis“. Österreichweit ist die Zahl der tatverdächtigen Asylwerber laut „Kurier“ um knapp zehn Prozent gesunken. Insgesamt waren rund 39 Prozent der Tatverdächtigen (also 105.741 Menschen, wie auch im Jahr 2016) Ausländer.

Die Freiheitlichen verknüpfen das Thema Sicherheit oft mit Flüchtlingen. Asylwerber sollten in öffentlichen Quartieren untergebracht werden, Asylberechtigte keine Mindestsicherung, sondern nur noch Grundversicherung erhalten. Derzeit müssen sich anerkannte Flüchtlinge an eine Integrationsvereinbarung halten, wenn sie Sozialhilfe beziehen: 3643 Personen sind davon betroffen. Die Kürzung der Mindestsicherung auf 1500 Euro, die derzeit gilt, trifft 4029 Menschen (682 Asylberechtigt).

Wohnen: Wo die Preise steigen und wo sie fallen

Die FPÖ stellt Ansprüche. Sie will in der künftigen Regierung den Landesrat für Wohnbau stellen. Neben Gesundheit und Sicherheit ist Wohnen ein Themenschwerpunkt der Blauen im Wahlkampf. Mieten von fünf Euro pro Quadratmeter im geförderten Wohnraum werden ebenso gefordert, wie mehr Mietwohnungen und sozialer Wohnbau. Denn Wohnen werde auch in Niederösterreich immer teurer.

Damit hat die FPÖ nur teilweise recht. „Die Wohnkosten steigen überall dort massiv, wo es gut ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel und ein intaktes Straßennetz gibt, weil es dort Zuzug gibt. Dafür verwaisen in abgelegeneren Gebieten ganze Dörfer“, sagt Johannes Wild, Spartenobmann des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Und so wächst vor allem der Speckgürtel rund um Wien massiv – und zieht sich mittlerweile bis nach St. Pölten, Hollabrun und Mistelbach. „Im Süden und Westen Wiens gibt es fast keine Grundstücke mehr – und wenn, sind sie sehr teuer“, sagt Wild. Erweiterungspotenzial gebe es noch nördlich und östlich der Hauptstadt. „Dort sind Grundstücke auch etwas günstiger.“ Leistbare Grundstücke brauche es auch, damit sozialer Wohnbau möglich ist. „Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Gemeinden selbst an, ob die überhaupt Zuzug wollen“, sagt Wild. Während Schwechat wachsen will, lege Klosterneuburg darauf keinen gesteigerten Wert.



Gratisgrund. Auf der anderen Seite gebe es Gebiete, die schrumpfen – wie etwa der Raum um Zwettl. „Es ist ein massives Problem, dass die Bevölkerung dort immer älter wird, es aber keinen Zuzug gibt beziehungsweise die Jungen wegziehen“, sagt Wild. Im Waldviertel gibt es sogar Gemeinden, die ihre Grundstücke verschenken – während in Mödling der Grundstücksquadratmeterpreis bei 800–900 Euro liegt. Die ÖVP hat in ihrem Wahlprogramm ebenso keine Vorschläge, diesen Umstand zu ändern, wie die Grünen. Neben der FPÖ beschäftigt sich in ihrem Parteiprogramm nur die SPÖ ausführlich mit dem Thema Wohnen. Wie verwaiste Gegenden wieder belebt werden können, dafür werden zwar keine Lösungsansätze präsentiert – aber dafür, wie man in teureren Gegenden für leistbaren Wohnraum sorgen will: Die Bauordnung soll entrümpelt und eine Widmungskategorie „Sozialer Wohnbau“ eingeführt werden. Die Stimmen der Neos hätten sie wohl.

Budget: Viele Schulden, wenige Sparvorschläge

Die ÖVP sagt gern, dass die Niederösterreicher keine Pro-Kopf-Verschuldung, sondern vielmehr ein Guthaben haben. In der Rechnung werden die Schulden dann dem Vermögen des Landes gegenübergestellt. Das ist allerdings eine recht kreative Rechnung, die geltenden Bilanzierungsregeln nicht entspricht. Laut Statistik Austria hat Niederösterreich im Bundesländervergleich nach Kärnten die zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung. 2016 lag diese bei rund 4900 Euro pro Niederösterreicher (siehe Grafik) – und das sind nur die Schulden des Landes, die der Gemeinden kommen noch obendrauf.



Kostenpunkte. Auch wenn eigentlich schon für das Jahr 2016 ein Nulldefizit versprochen wurde, sind im Budget 2018 wieder neue Schulden eingeplant. Dieses Jahr soll die Neuverschuldung aber geringer ausfallen als die Jahre zuvor – investiert werden soll in öffentliche Verkehrsmittel ebenso wie in Straßenbau, Spitäler, Schulen und Kindergärten. Für Mindestsicherung wurden 2018 rund 20 Millionen weniger budgetiert als für das vergangene Jahr. Niederösterreich sitzt auf rund 900 Millionen Darlehen in Schweizer Währung – die bisher nicht konvertiert werden. Dazu hat Niederösterreich in der Vergangenheit umstrittene Swap-Geschäfte gemacht. Kredite wurden zuerst in norwegischen Kronen aufgenommen und dann in Franken konvertiert.

Die ÖVP verspricht für die Zukunft ein ausgewogenes Budget – eine Schuldenbremse sei insofern implementiert, als dass man sich nicht nur an Maastricht und den österreichischen Stabilitätspakt halte, sondern die Vorgaben sogar unterschreite.

SPÖ, FPÖ und Grüne wettern zwar verlässlich bei der Präsentation von Budgets und Rechnungsabschlüssen – das Thema Finanzen findet allerdings in ihren Wahlprogrammen keinen Niederschlag. Einzig die Neos haben dazu Forderungen: Sie wollen eine transparente Offenlegung aller ausgelagerten Schulden und ein striktes Verbot von Finanzspekulation mit öffentlichen Mitteln. Eine Schuldenbremse soll ebenso her wie mehr Ausgabendisziplin sowie eine Halbierung der Parteienförderung. Es bleibt dann aber bei Überschriften. Konkrete Vorschläge bleiben auch die Pinken schuldig. ?

Fakten 9,2 Prozent

betrug der Ausländeranteil im Jahr 2016. Österreichweit waren es 14,6 Prozent.

60 60 Prozent

des österreichischen Weines stammen laut Statistik Austria aus dem Bundesland.

82 82 Prozent

der in Österreich geernteten Kartoffeln kommen aus Niederösterreich. 350,4 350,4 Kilometer

beträgt das Autobahnnetz in Niederösterreich. Es ist das längste in ganz Österreich.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)