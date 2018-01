Tirol-Wahl: Dinkhausers Comeback bei der Liste Fritz

Innsbruck. Die Liste Fritz geht mit Parteiobmann und Listengründer Fritz Dinkhauser auf den Plakaten in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 25. Februar. Der 77-Jährige, der sich weitgehend aus dem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen hat, hat bereits angekündigt, vermehrt im Wahlkampf tätig zu sein. Der Nichteinzug „täte mir weh“, meinte Dinkhauser bei der Plakatpräsentation am Sonntag.

„Tirol lieben heißt Tirol beschützen“, ist auf den Wahlplakaten der Liste Fritz in Großbuchstaben zu lesen. Dinkhauser ist dabei zur Linken der Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider zu sehen. „Es geht für uns um alles“, gab sich diese nach der Plakatenthüllung kämpferisch. „Mein Wunsch wäre die Verdoppelung der Mandate“, äußerte Dinkhauser sein Wunschergebnis beim anstehenden Urnengang.

Erreichen möchte man dieses Ziel mit der auf den Plakaten ausgegebenen Tirol-Liebe und dem sich daraus ableitenden notwendigen Schutz des Landes. „Die Auswüchse des Massentourismus bringen auch Massenverkehr“, nannte Haselwanter-Schneider einen Aspekt, bei dem es ihrer Meinung nach Schutz brauchte. Auch die „Ausbeutung der Leute im Tourismus“ war ihr generell ein Dorn im Auge. „Wir sind die Aufpasser im Land“, gab sie als Motto aus.

Die Liste Fritz tritt am 25. Februar zum dritten Mal bei einer Landtagswahl in Tirol an. Nach dem fulminanten Abschneiden im Jahr 2008, als die Gruppierung des ehemaligen ÖVP-Arbeiterkammerpräsidenten 18,35 Prozent der Stimmen lukrierte, folgte ein Zerwürfnis mit Mitstreiter Fritz Gurgiser. Nach dem plötzlichen Tod von Klubobmann Bernhard Ernst zog sich Dinkhauser zurück. 2013 stürzte die Liste Fritz auf 5,61 Prozent ab und war nur noch mit zwei Mandataren im Landtag vertreten. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)