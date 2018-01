Sicherheitsrisiko? Tiroler Bürgermeister entfernt alle Wahlplakate

Der Tiroler Landtagswahlkampf nimmt mehr und mehr Fahrt auf - das zeigt sich zum einen an den offiziellen Auftaktveranstaltungen der antretenden Parteien, zum anderen an den Wahlplakaten. Mit Ausnahme in Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land). Wie der ORF Tirol am Montag berichtet, hat der Bürgermeister Manfred Spiegl (ÖVP) der 900-Einwohner-Gemeinde alle Wahlplakate entfernen lassen.

Spiegl begründet seine Entscheidung mit der Verkehrssicherheit und der Straßenverkehrsordnung: "Es wird auf das Verbot der Anbringung von Wahlplakaten auf Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs hingewiesen", wird er in dem Bericht zitiert.

Als Beispiel führt der ÖVP-Politiker ein Plakat der SPÖ an. Es habe an einer Straßenlaterne vor der Volksschule und einem Zebrastreifen gehangen - und damit eine eindeutige Sichtbehinderung dargestellt, so Spiegl. Er ließ es daher - wie auch ein FPÖ-Plakat - entfernen.

Von roter und blauer Seite kam am Montag entsprechende Kritik. "Er ist ein sehr aufmüpfiger Bürgermeister", sagte FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Schon bei der Gemeinderatswahl vor zwei Jahren habe der Bürgermeister ein freiheitliches Wahlplakat abhängen lassen. Seine Partei werde jedenfalls wieder ein Plakat aufhängen.

Georg Dornauer, Spitzenkandidat der SPÖ im Bezirk Innsbruck-Land, betont im ORF die Aufgabe der Parteien, ihren politischen Willen mitzuteilen. Diese sei im Verfassungs- und Parteiengesetz festgeschrieben.

>>> Bericht im ORF Tirol

(Red.)