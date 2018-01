Kärnten-Wahl: SPÖ will "Getümmel und Niedrigkeiten" meiden

Die Kärntner SPÖ sieht sich bereit für eine zweite Legislaturperiode. Man habe seit der Wahl 2013 viel erreicht, bilanzierte Parteichef, Landeshauptmann Peter Kaiser am Montag. Sämtliche Kennzahlen würden nach oben weisen, es sei gelungen, dem Land wieder eine Perspektive zu geben, lobte er die Arbeit der Landeregierung - insbesondere wies er darauf hin, dass mit der Lösung der Hypo-Heta-Problematik ein großer Schritt gelungen sei. Als weitere Erfolge nannte er die Verfassungsreform, die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt und die Senkung der Armutsgefährdung im Land.

Geht es nach Kaiser solle die Wahlauseinandersetzung ein "Wettbewerb um die besten Ideen" werden. Die SPÖ werde sich jedenfalls nicht in "Getümmel, Streitereien und Niedrigkeiten" begeben, versprach der Parteiobmann.

Kaisers Stellvertreterinnen in der Landesregierung, Beate Prettner und Gaby Schaunig, zogen am Montag ebenfalls Bilanz. Beide sind laut Kaiser, so man wieder den Landeshauptmann stelle, als Regierungsmitglieder auch nach der Wahl gesetzt. Über Koalitionspräferenzen wollte der SPÖ-Chef nicht reden. Man werde nach der hoffentlich gewonnenen Wahl alle Parteien zum Gespräch laden. Mit jenen, wo es die meisten Schnittmengen gebe, werde es dann eine Zusammenarbeit geben.

"Enorme" Nachfrage nach "Ich wähle Kaiser"-Taferln

Landesgeschäftsführer Daniel Fellner will im Wahlkampf etwas Neues ausprobieren. Analog zu dem in den USA üblichen Brauch, im Vorgarten eine Tafel aufzustellen, auf der man deklariere, wen man wählen werde, habe er an die Parteimitglieder appelliert, Taferln mit "Ich wähle Kaiser" aufzustellen. "Ich war ein wenig skeptisch, ob das funktioniert, aber die Nachfrage ist enorm", meinte Fellner.

Bezüglich der Kosten für den Wahlkampf meinte er, man werde die vorgebene Wahlkampfkostengrenze von 500.000 Euro einhalten. Dazu kämen noch 2500 Euro pro Abgeordnetem, und zwar für maximal 36 Kandidaten. Dies liege bei den Kandidaten selbst, sagte Fellner, jeder hätte eine Ehrenerklärung unterschrieben, auf keinen Fall mehr auszugeben.

