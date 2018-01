"Was hot da Kaiser g'mocht?": SPÖ-Wahlwerbung mit Monty Python

Die niederösterreichischen Grünen haben mit "Star Wars"-Figuren geworben, jetzt setzen auch die Kärntner Sozialdemokraten im anlaufenden Landtagswahlkampf auf ein filmisches Vorbild: Sie haben Monty Pythons Kultfilm "Das Leben des Brian" umgewandelt.

Konkret geht es um jene Szene, in der die judäische Volksfront (oder war es die Volksfront von Judäa?) darüber räsoniert, dass die römischen Besatzer dem jüdischen Volk rein gar nichts gebracht hätten - um dann festzustellen, dass es doch eine ganze Menge war: Kanalisation, Sicherheit, und und und.

Im SPÖ-Werbevideo wird das auf Landeshauptmann Peter Kaiser umgemünzt ("Was hot da Kaiser eigentlich fia's Kärntnerland g'mocht?"): Er hätte den Kärntnern die Abschaffung des Proporzes, die Abschaffung des Pflegeregresses, die Pendlerförderung und vieles mehr gebracht.

Das Wahlvideo:

Probleme mit den Rechte-Inhabern befürchtet die Kärntner SPÖ nicht. Man habe bei unterschiedlichen Agenturen nachgefragt. Die hätten sich entweder als nicht zuständig erklärt, nicht für die Sache interessiert oder gefunden, sie würden den Spot lustig finden. Außerdem beruft man sich auf das "Fair Use"-Prinzip, das Parodien auf urheberrechtlich geschütztes Material erlaube.

Auch ansonsten startet die Kärntner SPÖ eher unkonventionell in den Wahlkampf: Plakate werden keine aufgehängt, es gibt nur vier Plakate, mit denen der Wahlkampftross durch das Land zieht. Zudem will man SPÖ-Anhänger nach US-amerikanischem Vorbild dazu motivieren, in ihrem Vorgarten ein Taferl mit "Ich wähle Kaiser" aufzustellen. Schon bei der Wahl 2013 hatte die Kärntner SPÖ erfolgreich mit Schneemännern geworben.

