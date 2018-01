ÖGB-Chef: Katzian Favorit für Foglar-Nachfolge

Wien. Diese Woche könnte bei einer Sitzung der Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften die Vorentscheidung über die wichtigsten anstehenden Personalentscheidungen der Arbeitnehmervertretungen fallen. Dabei haben sich jetzt schon klare Favoriten herauskristallisiert: Nachfolgerin von Rudolf Kaske, der Ende März aus privaten Gründen als Arbeiterkammer-Präsident abtritt, dürfte (wie berichtet) die 55-jährige ÖGB-Frauenchefin Renate Anderl werden. Für sie setzt sich auch Kaske ein.

ÖGB-Präsident Erich Foglar hat nicht bekannt gegeben, ob er im Juni nochmals kandidiert. Dies dürfte nun nicht der Fall sein, einen Generationensprung wie bei der AK wird es in der Gewerkschaft aber nicht geben. Denn dem 62-jährigen Foglar dürfte der 61-jährige Chef der Gewerkschaft der Privatangestellten und der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), Wolfgang Katzian, nachfolgen. Da Anderl aus der Metallarbeiter-Gewerkschaft kommt, wären damit beide großen Einzelgewerkschaften zum Zug gekommen. Offen ist die weitere Nachfolge – sowohl was die Position der ÖGB-Frauenchefin betrifft als auch in GPA und FSG. Für Letztere gilt Baugewerkschafter Josef Muchitsch als Favorit. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)