Sebastian Kurz und die Generalsekretäre

In der ÖVP-Statistik ist Karl Nehammer der neunte ÖVP-Generalsekretär in zehn Jahren. Im Jänner 2008 wurde die Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse noch von Hannes Missethon geleitet. Danach kamen Fritz Kaltenegger, Johannes Rauch, Gernot Blümel, Peter McDonald, Werner Amon, Elisabeth Köstinger und Stefan Steiner. In der Regel wurde der Generalsekretär entweder mit dem Obmann oder nach einer Wahlniederlage ausgetauscht, aber dieses Mal ist es anders.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)