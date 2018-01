Petrikovics zu Buwog: "Sicher das beste Geschäft, das wir je gemacht haben"

Die Strafsachen Buwog und Terminal Tower werden getrennt. Das gab Richterin Marion Hohenecker am Mittwoch, nach Abschluss der Einvernahme des teilgeständigen Ex-Lobbyisten Peter Hochegger, bekannt. Das bedeutet: In der Affäre rund um den umstrittenen Verkauf der rund 60.000 Bundeswohnungen an das Österreich-Konsortium im Jahr 2004, bleiben neun Angeklagte übrig. Entsprechende Verhandlungstermine wurden bis 18. Oktober 2018 ausgegeben. Zitat der Richterin dazu: "Es sollte sich für jeden Beteiligten daneben noch ein Leben ausgehen."

Fünf Angeklagte, die sich in der Causa rund um die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower verantworten müssen, werden separat be- und verhandelt.

Die Vorwürfe auf einen Blick Causa Buwog: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – gegangen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Causa Terminal Tower: Wie beim Buwog-Deal soll auch hier ein „Tatplan“ (bei Privatisierungsprojekten serienweise „mitschneiden“) befolgt worden sein. Und zwar: Grasser soll einen Teil der 200.000-Euro-Provision eingesteckt haben, die für die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower geflossen sein soll. Alle Angeklagten bestreiten die Vorwürfe; es gilt die Unschuldsvermutung.

