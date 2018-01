Eisenstadt: Kritik an "Einführung einer Parteienförderung auf Stadtebene"

Im Eisenstädter Gemeinderat vertretene Parteien sollen künftig "für ihre Mitwirkung an der politischen Willensbildung auf Stadtebene" aus dem Stadthaushalt einen "Schulungs- und Informationsbeitrag" bekommen. Das teilte das Rathaus am Mittwoch mit. Für 2018 seien insgesamt 40.000 Euro vorgesehen. Heftige Kritik an der geplanten Maßnahme kam umgehend von der FPÖ.

Die entsprechenden Richtlinien sollen in der nächsten Gemeinderatssitzung zur Abstimmung gebracht werden, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Der Beitrag muss von den Parteien fristgerecht beantragt werden und richtet sich nach dem Stimmverhältnis der vergangenen Gemeinderatswahl.

"Parteien leisten einen wichtigen Beitrag"

Insbesondere die Aus- und Weiterbildung der Gemeindefunktionäre sowie der Aufwand für die Erstellung und den Versand von Informationsmedien würden die Parteien zusehends vor große finanzielle Herausforderungen stellen, argumentierte Steiner: "Parteien leisten einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung und zur Willensbildung der Stadt." Bei der Ausarbeitung der Richtlinien habe man sich an anderen Kommunen in ganz Österreich orientiert.

Die SPÖ hat laut Stadtchef bereits angekündigt, den Antrag gemeinsam mit der ÖVP im Gemeinderat zu unterstützen. "Die Ausübung einer lebendigen Demokratie in einer stark wachsenden Stadt ist mit finanziellem Aufwand verbunden, daher erachte ich diese Unterstützung als sehr wichtig", wird der Zweite Vizebürgermeister Günter Kovacs (SPÖ) zitiert.

Was auf den ersten Eindruck "recht harmlos" daherkomme, sei "nichts anderes als die Einführung einer eigenen Parteienförderung auf Stadtebene", kritisierte FPÖ-Gemeinderat Geza Molnar das Vorhaben. Mindestens 200.000 Euro sollten so bis zur nächsten Gemeinderatswahl auf die Konten der Stadtparteien fließen.

"Schulden der Stadt sind hoch wie nie"

"Die Schulden der Stadt sind hoch wie nie, notwendige Investitionen sind oft nur noch mittels Kredit möglich, fast eine halbe Million Euro jährlich fließt in Politikerbezüge - und gerade jetzt greifen Steiner und Kovacs für die eigenen Parteikassen tief in den Säckel der Steuerzahler", ärgerte sich der FPÖ-Politiker, der den "Schulungs- und Informationsbeitrag" für "schlicht nicht notwendig" hält. Die Grünen wollen ihren Standpunkt dazu am Donnerstag darlegen, hieß es auf APA-Anfrage.

Im Eisenstädter Gemeinderat verfügt die ÖVP über die Absolute Mehrheit und hat 17 von 29 Mandaten. Die SPÖ hält sieben, die FPÖ drei, die Grünen halten zwei Sitze.

