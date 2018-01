Kurz: Vertrauen ist gut, Fleischmann ist besser

Jene, die Gerald Fleischmann von früher kennen, aus gemeinsamen Jugendtagen, können kaum glauben, dass es sich beim Kanzlersprecher um dieselbe Person handelt. In den Neunzigern war Gerald Fleischmann Frontmann der Rockband The Booms und so etwas wie ein Star in der blühenden Eisenstädter Musikszene (ja, die gab es damals wirklich). Ein recht wilder, wie es heißt. Aber dazu später mehr.