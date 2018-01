Warum der Buwog-Prozess „ewig“ dauert

Wien. Am Donnerstag, dem zwölften Tag des Buwog-Prozesses um Karl-Heinz Grasser und Co., konnte man gut beobachten, warum das Verfahren so zäh läuft: Von den 14 Angeklagten wurden bisher nicht einmal zwei zur Gänze einvernommen. Indes zeigte sich Richterin Marion Hohenecker auch von ihrer launigen Seite.

Fürs Erste erledigt wurde nur die Einvernahme des – zum Teil geständigen – Ex-Lobbyisten Peter Hochegger. Nach Hochegger wurde der Ex-Chef der Immofinanz, Karl Petrikovics (63), aufgerufen. Dessen Befragung dauerte bisher zwei Tage, ist aber nicht abgeschlossen und soll ab dem kommenden Mittwoch weitergehen. Zur Erinnerung: Petrikovics hatte dafür gesorgt, dass die 9,6-Millionen-Euro-Provision aus Mitteln der Immofinanz an Hochegger floss. Dieser soll mit Grasser und anderen geteilt haben, was Grasser wiederum strikt bestreitet.

„Eine Art Geheimagent“

Am Donnerstag fragte die Richterin pointiert, ob Petrikovics seinen damaligen Berater Hochegger als „so eine Art Geheimagenten“ gesehen habe. Petrikovics bejahte.

Um künftig schneller voranzukommen, will die Richterin die Nachmittagsschichten ausdehnen. Schon am Mittwoch hatte Hohenecker zusätzliche Prozesstage bekannt gegeben. Diese reichen bis Oktober. Die einzelnen Tage sind locker verteilt; etwa drei bis sechs Tage pro Monat.

Die Verteidiger wünschen für alle Tage Tonaufzeichnungen der Verhandlung. „Die erste Staffel“ stehe schon bereit, so die Richterin. Für die weiteren Tage gelte: „Kommt Zeit, kommt Protokoll.“ Verschenkt werden die Protokolle nicht. Aber sie sind günstig. Ein Tag kostet 1,32 Euro. (m. s.)

