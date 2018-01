KPÖ tritt in drei von vier Kärntner Wahlkreisen an

Die KPÖ tritt zur Landtagswahl am 4. März in drei von vier Kärntner Wahlkreisen an. Die Partei wird unter dem Namen "KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs und Unabhängige Linke/Levica)" antreten. Wie Spitzenkandidatin Bettina Pirker auf APA-Anfrage sagte, habe man genügend Unterstützungserklärungen für das Antreten in drei Wahlkreisen gesammelt.

Lediglich im Wahlkreis West, der die Bezirke Feldkirchen, Hermagor und Spittal an der Drau umfasst, werde die Partei nicht auf dem Stimmzettel stehen.

Die KPÖ lädt heute Freitag, 26. Jänner, um 11.30 Uhr zur Abgabe der Unterstützungserklärungen und der Kandidatenlisten zu einem Medientermin in die Kärntner Landeswahlbehörde (Hasnerstraße 8, Klagenfurt).

(APA)