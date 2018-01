Team Kärnten will ÖVP überholen und "Kontrolle übernehmen"

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer hat am Freitag bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt das erste Plakat und Mitstreiter für die Landtagswahl vorgestellt. Darunter sind der einzig verbliebene Landtags-Mandatar Hartmut Prasch, Köfers Büroleiter Rene Cerne, der frühere Neos-Politiker Klaus-Jürgen Jandl und Ex-Fußballer Thomas Weissenberger.

Auf dem präsentierten Plakat ist Köfer umringt von Anhängern zu sehen, dazu der Text "Team Kärnten - Liste Köfer - Eine neue Generation". Werben will man mit Hausbesuchen, in Mediendiskussionen aber auch bei Verteilaktionen. Als Give-aways gibt es Taschentücher, Bleistifte, Zünder, Zuckerl, Tee und Feuerzeuge. Der Wahlkampf werde "sehr sparsam" sein, sagte Köfer. Die gesetzliche Kostengrenze von 590.000 Euro werde ausgenützt, aber nicht überschritten.

"Treten an, um die Kontrolle in Kärnten zu übernehmen"

Dabei herauskommen soll ein Zuwachs zum Ergebnis von 2013 - damals noch mit dem Team Stronach erreichte Köfer 11,18 Prozent. Die ÖVP will man hinter sich lassen. "Wir treten an um stark genug zu sein, um die Kontrolle in Kärnten zu übernehmen." Man wäre gern das Zünglein an der Waage, entweder in einer rechten oder einer linken Regierungskoalition. Aber, so Köfer: "Wir sind kein willfähriger Mehrheitsbeschaffer." Grundmandate könne man in allen Wahlkreisen schaffen.

Inhaltlich schoss sich der Politiker auf die FPÖ ein. "Mir fällt kein einziges Argument ein, warum man die FPÖ wählen sollte", sagte er. Eine "unerträgliche Situation wie in Niederösterreich" wolle er nicht in Kärnten haben, meinte Köfer in Anspielung auf die dortige Diskussion um den freiheitlichen Spitzenkandidaten und dessen Burschenschafts-Hintergrund. In Kärnten befürchtet Köfer eine sich aus seiner Sicht abzeichnende rot-blaue Koalition. "Das wäre für mich der Super-GAU."

(APA)