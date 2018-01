Personalmangel im Bundeskriminalamt: Was das Innenministerium plant

Um den vom Rechnungshof konstatierten Mangel an Fachpersonal im Bundeskriminalamt zu beheben, will das Innenministerium in Ausbildung investieren und Fachkräfte eventuell durch bessere Konditionen anlocken. "Wir müssen uns nach dem Arbeitsmarkt richten", sagte Generalsekretär Peter Goldgruber.

Speziell IT-Kräfte haben in der Privatwirtschaft bessere Verdienstmöglichkeiten als beim Bund. "Wir müssen schauen, zu welchen Konditionen wir Leute beschäftigen können. Es gibt ja die Möglichkeit von Vertragsverhältnissen mit Sondervereinbarungen", meinte Goldgruber am Freitag. Ausloten werde man, welche Möglichkeiten das Dienstrecht biete.

"Mehr und mehr Leute" benötigt

"Ich rechne damit, dass wir in den kommenden Jahren mehr und bessere Leute brauchen", erklärte der Generalsekretär. "Wir müssen in die Entwicklung von Spezialisten investieren." Das gelte nicht nur für den IT-Bereich, sondern auch für die Wirtschaftspolizei. Vorstellbar ist für Goldgruber, Uni-Absolventen mit Berufserfahrung in den öffentlichen Dienst zu übernehmen oder die Ausbildung zu erweitern. Eventuell könnten gemischte Ermittlungsteams - bestehend aus Wirtschaftsexperten, Kriminalisten und Juristen - gebildet werden. Solche Teams, die aus Experten mehrerer Fachrichtungen zusammengesetzt sind, kämen auch bei Cybercrime-Ermittlungen in Frage.

Man werde einen Stufenplan erstellen, um die "Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten", sagte Goldgruber. Die Zeitspanne, auf die sich der Rechnungshofbericht bezieht, falle ja nicht in die Verantwortung des Ministeriums in seiner derzeitigen Konstellation.

(APA)