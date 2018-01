Das FPÖ-Dilemma

Strache will Antisemiten bei Akademikerball die Tür weisen

Der Vizekanzler kritisiert "Fake News" in Zusammenhang mit der Causa NS-Liederbuch. Am heutigen Akademikerball will er ein Zeichen setzen. Ariel Muzicant, Vizepräsident des Jewish Congress, stößt sich indes am blauen "Durchschummeln".