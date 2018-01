Heinz-Christian Strache, der Mahner ohne Deckel

Als der Ehrengast den Festsaal betritt, drehen sich Hunderte Deckel in seine Richtung. Die Männer hier in der Hofburg tragen ihre Kopfbedeckung mit Stolz, manche sogar mit einer bunten Feder an der Seite, andere mit einem zylinderähnlichen Aufsatz. Ihre Kanonen, also die Stiefel, reichen bis zu den Knien und sind poliert. Die Farben an ihrem Band zeigen ihren Brüdern, zu welcher Verbindung sie gehören. Es ist ein feierlicher Anlass. Und daher zeigen sie ihre Uniform, den Vollwichs.