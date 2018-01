Liederbuchaffäre trifft auch die SPÖ

Haimbuchner zu Fall Landbauer: "Würde aus Verbindung austreten"

Oberösterreichs FPÖ-Chef übt Kritik an der NS-Liederbuch-Affäre: "Wer so denkt, der ist nicht ganz dicht." Niederösterreichs Alt-Landeshauptmann Pröll appelliert indes an die Bundesregierung. Der Nationale Sicherheitsrat berät heute über die Causa.