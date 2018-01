Regierung leitet Auflösungsverfahren der Burschenschaft Germania ein

Die Bundesregierung sieht sich zum Handeln gezwungen und hat ein Auflösungsverfahren der umstrittenen Burschenschaft Germania eingeleitet, wie am Mittwoch bekannt wurde. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vereinbart, dass ein Auflösungsverfahren gegen die Germania eingeleitet wird, sagte Kurz am Mittwoch vor dem Ministerrat vor Journalisten. Kurz sprach sich nunmehr - neben strafrechtlichen - auch explizit für politische Konsequenzen aus, war doch der niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer Vizevorsitzender der betroffenen Burschenschaft.

Kickl: Auflösung nur dann, "wenn strafrechtlich relevante Aktivitäten festgestellt werden"

Konkret wird eine mögliche behördliche Auflösung laut Paragraf 29 des Vereinsgesetzes geprüft. Innenminister Kickl habe diesbezüglich mit dem niederösterreichischen Landespolizeidirektor Kontakt aufgenommen. Dieser werde nun mit der zuständigen Vereinsbehörde in Verbindung treten. Es handelt sich um ein Verwaltungsverfahren. Aufgelöst werde der Verein nur dann, "wenn strafrechtlich relevante Aktivitäten festgestellt werden", so Kickl. Dazu werde man die ohnehin bereits laufenden Ermittlungen und eventuell sogar eine strafrechtliche Verurteilung abwarten müssen.

Auflösung eines Vereins Jeder Verein kann mit Bescheid durch die Behörde aufgelöst werden, wenn der Verein gegen Strafgesetze verstößt,

der Verein seinen statutenmäßigen Wirkungsbereich überschreitet oder

überhaupt den Bedingungen seines rechtlichen (Fort-)Bestands nicht mehr entspricht.

Kurz begrüßt geplante Geschichtsaufarbeitung in der FPÖ

Die Aussage der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), wonach es keine Zusammenarbeit mit Landbauer in der Landesregierung geben werde, teile er "zu hundert Prozent", betonte Kurz. Den Rückzug Landbauers aus der Politik forderte Kurz allerdings nicht. "Diese Entscheidung kann weder die Regierung noch die Volkspartei treffen", so Kurz. Allerdings: "Für mich weiß ich, wie ich in so einer Situation entscheiden würde." Er sei von den Vorgängen in der letzten Woche "mehr als schockiert".

Neben individuellen Konsequenzen seien auch die politischen Parteien gefordert, meinte Kurz. SPÖ und ÖVP hätten ihre Geschichte schon aufgearbeitet, "andere Parteien haben das noch nicht gemacht", sagte er mit Blick auf die FPÖ. Er begrüße daher, dass Strache eine entsprechende Historiker-Kommission angekündigt habe.

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache nahm erneut in der Liederbuch-Causa Stellung. "Für all jene, die sich strafrechtlich oder moralisch etwas zu Schulden kommen haben lassen", müsse es Konsequenzen geben. Landbauer habe ihm aber glaubhaft versichert, "nichts damit zu tun zu haben". Ob Landbauer Landesrat wird, sei die Entscheidung der niederösterreichischen FPÖ.

Ausschluss auch aus Pennälerring

Am Dienstagabend war die Mittelschulverbindung "Germania zu Wiener Neustadt" bereits vom Österreichischen Pennälerring (ÖPR) ausgeschlossen worden. "Die Verbrechen an den Juden zur Zeit des Nationalsozialismus verpflichten uns, uns mit allen Möglichkeiten dem Totalitarismus und Tendenzen zu Antisemitismus entgegenzutreten", erklärte dazu der Sprecher des Pennälerringes, Udo Guggenbichler.

Der ÖPR hate am Dienstag auch seine Satzung um eine Präambel erweitert. Unter anderem heißt es darin: "Der Verband und seine Korporationen bekennen sich zur demokratischen Republik Österreich und achten die Bundesverfassung als ihr höchstes Gut. Der Österreichische Pennäler Ring und seine Mitglieder lehnen jede Form eines totalitären Systems entschieden ab. Als Verband stellt sich der ÖPR gegen jede Form des Antisemitismus und Rassismus. Die Verbrechen, die an den Juden in der Zeit des Nationalsozialismus begangen wurden, verpflichten uns, mit allen uns zu Verfügung stehenden Möglichkeiten Totalitarismus und antisemitischen Tendenzen immer energisch entgegenzutreten. Die Wahrung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten ist höchstes Streben und Verpflichtung für jedes Mitglied im Österreichischen Pennäler Ring."

(APA/Red.)