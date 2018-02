Michael Ludwigs Spagat zwischen Rache und Vernunft

Schieder-Anhänger packen schon. Ludwigs Personalumbau wird aber ein Balanceakt aus Revanche und Brückenschlagen sein müssen, will er die Fehler jener, die Faymann stürzten, vermeiden. Der Umbau in Wien bedeutet auch neue Kräfte in den Bundesgremien - nicht unbedingt zugunsten Christian Kerns.