ÖVP-Kärnten Benger: "Kenne den Begriff Zufriedenheit nicht"

"Deutlich an Stimmen und Mandaten" will die Kärntner ÖVP bei der Landtagswahl am 4. März dazugewinnen. Wie Parteichef Christian Benger am Mittwoch sagte, sei es das Wichtigste, dass die kommende Landesregierung "reformwillig" sei. Als wesentlichste Maßnahme in der ablaufenden Legislaturperiode nannte Benger die Lösung der Hypo/Heta-Problematik: "Kärnten ist damit wieder entscheidungsfähig, zahlungsfähig und, das Allerwichtigste, zukunftsfähig." In seinen Arbeitsbereichen hob er vor allem den Tourismusbereich hervor: Es sei sowohl gelungen, das Investitionsverhalten der Betriebe zu beflügeln, als auch die Zahl der Ankünfte auf 3,1 Millionen im Jahr 2017 zu steigern.

Auf die Frage, was weniger gut gelaufen ist, sah Benger nicht viel Raum für Selbstkritik. Die Reformfreude bei seinen Kollegen habe er vermisst. "Ich habe in meinem Bereich 2015, in den schwersten Stunden dieses Landes, umgehend minus zehn Prozent beim Budget angesagt und durchgezogen. Die anderen haben sich nicht einmal überlegt, wie sie in ihrem Bereich einen entsprechenden Beitrag leisten können, damit dieses Land wieder entscheidungsfähig und zahlungsfähig wird."

"Wir brauchen eine digitale Revolution"

Benger hatte in der Vergangenheit oft gefordert, dass in den Bereichen Verwaltung, Soziales und Gesundheit gespart werden müsse - allesamt Referate, die nicht in seiner Zuständigkeit liegen. Ob er künftig einen dieser Bereiche übernehmen möchte, beantwortete er so: "Als Unternehmer kenne ich den Begriff Zufriedenheit so ganz und gar nicht." Für die nächste Regierungszeit gelte es, "mehr Verantwortung für die Gemeinden" zu haben. Kärnten habe die stärkste Abwanderung und die niedrigste Geburtenrate, gleichzeitig aber den höchsten Schuldenstand. Deshalb gelte es, sowohl den Straßenverkehr als auch den "Datenverkehr" auszubauen: "Wir brauchen eine digitale Revolution."

Bezüglich Prognosen zum Wahlausgang gibt sich Benger vorsichtig: "Unsere Erwartungen sind, dass wir deutlich an Stimmen und an Mandaten gewinnen und das Gewicht bekommen, damit wir an den Verhandlungen für die nächste Regierungsbildung teilnehmen können." In der Vergangenheit hatte der ÖVP-Chef anklingen lassen, dass er die Arbeit in einer Zweier-Koalition bevorzugen würde - derzeit regiert in Kärnten eine Dreierkoalition aus SPÖ, ÖVP und Grünen.

Ob es für seine Pläne in den Programmen der FPÖ oder der SPÖ mehr Schnittmengen gebe, wollte Benger nicht beantworten: "Das eine ist ein Wahlprogramm. Das andere ist, wirklich zu gestalten." Sich jetzt schon für oder gegen eine Koalition auszusprechen, wäre ein "Negieren des Bürgers, des Wählers, der Demokratie". Auf die Frage, wo seine persönliche rote Linie liegt, was extreme politische Ansichten angeht, sagte Benger: "Sollte es den geringsten Verdacht geben, dass sich altes Gedankengut in der Politik breitmacht, dann kann ich nur sagen, ein solcher Mandatar hat aus der Politik hinauszugehen."

