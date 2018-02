Tullner FPÖ-Funktionärin nennt Flüchtlinge "Untermenschen"

Es war im November 2014 als sich Christian Höbart, geschäftsführender Landesparteiobmann der FPÖ in Niederösterreich und Nationalratsabgeordneter seit 2008, auf Facebook abfällig über demonstrierende Asylwerber in Traiskirchen geäußert hat. „Diese Höhlenmenschen“, schrieb er, wüssten nicht zu schätzen, dass sie in Österreich gut versorgt werden. Etwas mehr als drei Jahre später ist es eine Parteikollegin Höbarts, die Ähnliches postet. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ und der „Standard“ berichten, soll Miriam Rydl, seit kurzem Mitglied im Vorstand der FPÖ Tulln, männliche Flüchtlinge als „Untermenschen“ bezeichnet haben.

Dass es sich bei dem Begriff um ein Wort aus der NS-Diktion handelt, will Rydl nicht gewusst haben: „Das war mir nicht bewusst, dass 'Untermensch' ein Nazi-Wort ist“, sagte sie dem „Standard“. „Ich distanziere mich davon.“ Sie habe den Eintrag „in der ersten Emotion“ beim Sehen einer deutschen Nachrichtensendung geschrieben.

Mittlerweile wurde das Posting wieder gelöscht, in dem Rydl (wie aus einem Screenshot der „NÖN“ hervorgeht) unter anderem gemeint hatte: „Alle Flüchtlingsmänner sind sooo traurig, dass sie nicht sicher sein können ob ihre Familie nachkommen kann (...) Ein richtiger Mann würde nie ohne seine Familie fliehen (...) Schlappschwänze sonst nichts! Feiglinge wie es schlimmer nicht geht! (...) Dann sagt nicht, dass euch eure Familie wichtig ist, ihr Untermenschen!!!!"

Bezirkschef: "Man darf sich einen Ausrutscher erlauben"

„Ich habe soeben mit ihr gesprochen. Sie hat das in einer ersten Emotion geschrieben, wie sie mir versicherte. Sie ist selbst ein Familienmensch und war durch die Nachrichtensendung sehr mitgenommen“, erklärte der freiheitliche Bezirksobmann Andreas Bors gegenüber den „NÖN“. Zudem sei das Posting sofort gelöscht worden.

Auf die Frage nach Konsequenzen für die Funktionärin, antwortete Bors: „Obendrein wird sie bei der nächsten Parteisitzung der Stadt-FPÖ mit einer Ermahnung rechnen müssen.“ Mehr nicht, denn: „Ich finde, dass man sich einen Ausrutscher erlauben darf, sofern man den Fehler einsieht. Wiederholen sollte sich dies aber nicht.“

Bors selbst hatte übrigens im November 2017 für Schlagzeilen gesorgt. Damals war bekannt geworden, dass er drei Jahre zuvor durch ein von den „Bezirksblättern“ veröffentlichtes Foto aufgefallen war, auf dem er - zu Silvester 2006/2007 - in Hitlergruß-Pose zu sehen war. Ermittlungen wegen möglicher Wiederbetätigung wurden wegen Verjährung eingestellt. Bors trat nach Bekanntwerden des Fotos - er sprach von einer „unhaltbaren Medienkampagne“ - sein Bundesratmandat nicht an.

