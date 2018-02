FPÖ-Kärnten: Korruption? "Von mir weiß ich, dass es nichts geben kann"

Die Kärntner FPÖ darf nach dem katastrophalen Absturz bei der letzten Landtagswahl 2013 auf deutliche Zugewinne hoffen. Zu den Fehlern von damals meinte Spitzenkandidat Gernot Darmann am Donnerstag: "Es wäre für uns als Partei viel gescheiter gewesen, sofort in die Wahlen zu gehen." Immerhin: "Die SPÖ hatte noch nicht einmal einen Parteitag und einen Kandidaten gewählt, wir hatten den amtierenden Landeshauptmann (Gerhard Dörfler, Anm.)." Auch persönlich hätten ihm die vielen Sitzungen damals Schwierigkeiten gemacht, meinte Darmann. "Ich bin Vater geworden, wo die Sondersitzungen begonnen haben. Ich habe meine damalige Frau und mein Kind aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht, abgeliefert und bin direkt in den Landtag gefahren."

Mit den Freiheitlichen von damals habe er kaum mehr zu tun. "Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir haben uns personell neu aufgestellt. Wir haben wirklich einen Boxenstopp gemacht, wo wir unsere Motoren getauscht haben." Die nun tätigen Persönlichkeiten seien in Sachen Korruption nicht belastet, betonte Darmann. "Auch von mir weiß ich, dass es da nichts geben kann."

"Keiner verdient, in eine Richtung punziert zu werden"

Angesprochen auf den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer, der im Zuge der Affäre um NS-Texte in einem Liederbuch der Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt" von allen politischen Funktionen zurückgetreten ist, meinte Darmann: In seiner Landesgruppe seien Burschenschaften kein Thema; er wisse nicht einmal, wie viele Korporierte es gibt: "Ich habe nicht nachgezählt." Zu welchem Verein jemand gehe, sei dessen persönliche Entscheidung.

"Es gibt Mittelschüler-Kartellverbands-Verbindungen, ich bin im MKV, dann Burschenschaften, die Korps, die Sängerschaften, die Jägerschaften, das sind alles Studentenverbindungen." Da seien Blaue, Schwarze, Türkise und Rote dabei, beim MKV auch Grüne. "Da hat es keiner verdient, in eine Richtung punziert zu werden."

Antisemitische Lieder wie jenes im Liederbuch kenne er nicht. "Ich distanziere mich von diesem ganzen Nazi-Dreck. Ich habe mit dem nie was am Hut gehabt." Die FPÖ habe klare, rote Linien gezeigt. "Jeder, der angestreift ist, war auch weg." Ein Bekenntnis zum "deutschen Kulturkreis" sei aber nichts Schlechtes für einen Österreicher. "Wir reden ja nicht nur deutsch, wir träumen deutsch."

FPÖ: Die Burschenschafter im Nationalrat

Darmann kann sich nach der Wahl sowohl mit der ÖVP als auch mit der SPÖ eine Koalition vorstellen, auch wenn er aktuell "politisch mehr Gesprächsstoff mit dem Herrn Landeshauptmann (Peter Kaiser, SPÖ, Anm.)" hat. Auf eine Regierungsverantwortung hat er sich vorbereitet, erzählt er, speziell auf eine Sanierung der Landesfinanzen. "Ich habe mich international bei großen Institutionen schlaugemacht zur Finanzierung von Kommunen. Ich habe auch ein entsprechendes Briefing bei Moody's selbst genossen zum Thema Rating des Landes Kärnten - in New York an der Wall Street."

(Nina Töchterle/APA)